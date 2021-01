Gapend gat tussen Vitesse en FC Utrecht uitzonderlijk

Vitesse en FC Utrecht zijn al jaren concurrenten in de strijd om Europees voetbal, maar dit seizoen is alles vooralsnog anders. Vitesse doet mee in de top, terwijl Utrecht in de middenmoot bungelt.

Beide subtoppers vechten vaak boeiende wedstrijden met elkaar uit. In 2018 en 2019 waren Vitesse en FC Utrecht finalisten in de play-offs. Vitesse won na twee spannende duels in 2018, een jaar later mochten de Domstedelingen Europa in. Vanavond is het verschil in de competitie liefst 14 punten en dat is uitzonderlijk te noemen.

"Iedereen verwachtte met alle investeringen die zijn gedaan dat Utrecht de top drie zou aanvallen", zegt ook trainer Thomas Letsch van Vitesse. "Ze hebben topspelers en ik weet heel goed dat het altijd strijd is tussen deze teams. Dat heb ik gehoord van mensen van de club omdat ik daar naar informeer. Ja, die dingen wil ik vooraf allemaal weten. Wat is het verhaal achter een wedstrijd."

Negen gelijke spelen

Letsch: "Feiten van nu zijn dat ze negen keer hebben verloren, maar pas drie keer hebben verloren. Tegen FC Groningen scoren ze nog in de extra tijd. Ik kan er niet zo goed de vinger opleggen, want veel wedstrijden hadden ze ook kunnen winnen. Ik zie vanavond vooral als een uitdaging voor ons waarin we echt 100 procent gefocust moeten zijn. Januari is een belangrijke maand. De koppositie zegt me niets, daar zijn we niet mee bezig."

Letsch wijst naar zaterdag, het duel tegen Heracles in Almelo en waarschuwt. "In het eerste kwartier stonden we er helemaal niet. Dat mag je tegen topteams niet overkomen, want dan sta je direct met 2-0 achter. We moeten vanaf minuut één geconcentreerd zijn en dat volhouden tot de laatste."

Volgende stap

Die constante focus is volgens Letsch een duidelijk verbeterpunt. "We zijn niet tevreden met het niveau dat we halen. Ik vind dat Vitesse de volgende stap moet maken. Dat betekent verbeteren in alles. Maar vooral focus houden en ten tweede beter onze kansen benutten. Ik mis wel eens een killer mentaliteit."

Buitink onbespreekbaar

Toch is de succesvolle oefenmeester tevreden over zijn aanvallers. Hij complimenteert, zoals trainers dat vaak doen, ook de spelers die niet in de basis staan. "Broja deed het goed, maar toen hij geblesseerd raakte deed Darfalou het ook erg goed. Armando is er weer bij, we hebben opties. Dat geldt ook voor Buitink die van hetzelfde niveau is. Een vertrek in januari van Buitink? Waarom? Als het aan mij ligt gebeurt dat niet. We hebben vier goede aanvallers nodig in onze groep."