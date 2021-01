Agnes Kant overwoog politieke time-out voor ze SP-partijleider werd

Kant was wel van plan om na die time-out terug te keren naar Den Haag. Dat zegt ze tegen Omroep Gelderland-presentator Klaas Drupsteen in een uitzending van Op Weg naar Wijsheid. Als ze dat gedaan zou hebben en daarna partijleider zou zijn geworden, "dan had ik toch meer geleerd, dan had ik een beetje meer levenswijsheid gehad."

'Het moeten is weg'

De SP-vrouw is nu tien jaar vertrokken uit de politiek. Ze droomt er nog wel eens over: "Niet dat ik er nog naar verlang, maar ik heb het ook nooit helemaal losgelaten. Ik ben nog betrokken, het is niet zo dat het achter me ligt. Maar het is nu zo dat ik wel los kán laten. Het 'moeten' is weg."

In tijden van corona vraagt Kant zich nog wel eens af hoe ze ermee om zou zijn gegaan, als ze nu nog in Den Haag zou hebben gezeten. Als epidemioloog heeft ze kennis van zaken. Die kennis zet ze nu in als directeur van Lareb, het Nederlandse kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen.

'Had wel verrekte vaak gelijk'

Op momenten is Kant in de Kamer zeker verbeten geweest, zegt ze, vooral omdat de politiek het niet wilde zien. "Er was te weinig oog voor de werkelijke problemen en ook voor de oplossingen die daarbij horen."

Volgens haar waren de meeste politici vaak bezig met een spelletje: wie komt het best uit zijn woorden en krijgt quotes in het NOS Journaal. Over onder meer de marktwerking in de zorg - waar de SP tegen was - zegt ze: "Ik had wel verrekte vaak gelijk. En dan denk ik: wat was het nou verstandig geweest van een hoop anderen als ze wel goed geluisterd hadden."

En als een voor haar bekend onderwerp in de Kamer ter sprake komt, roept ze thuis: "Ja, hallo! Dat heb ik toen toch al gezegd!"

Agnes Catherina Kant (Hessisch Oldendorf, 1967) groeide tot haar tiende op in Duitsland waar haar ouders in het onderwijs zaten. Ze studeerde gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, en werkte er als epidemioloog en promoveerde op onderzoek naar baarmoederhalskanker. Ze kwam in 1994 voor de SP in de gemeenteraad van Doesburg en in 1998 voor die partij in de Tweede Kamer. Kant wordt SP-specialist gezondheidszorg en valt op door haar strijdvaardige houding. In 2008 volgt ze Jan Marijnissen op als partijleider. Na verlies tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 geeft ze haar functie op. Sinds 2013 is ze directeur van Bijwerkingencentrum Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Kant woont in Doesburg. Ze is getrouwd, heeft twee dochters en een kleindochter.

Zonder idealen kom je niet vooruit

Haar sterke rechtvaardigheidsgevoel ontwikkelde Kant al jong. "Ik had een maatschappijleraar die bij de SP zat en die heeft het zaadje geplant."

Kant denkt dat bestrijden van onrecht niet puur gevoelszaak is, volgens haar is het een combinatie van hoofd en hart. Over de stelling dat idealen je afleiden van de realiteit, zegt ze: "Als je geen ideaalbeeld hebt, weet je ook niet in welke richting je moet om in ieder geval stapjes in de goede richting te kunnen zetten. Je moet blij zijn met de stappen die je hebt gezet, ook al heb je niet de finish gehaald."

Agnes Kant en Klaas Drupsteen.

In gesprek over wijsheid en politiek Foto: Omroep Gelderland

Wetenschap en wijsheid

Volgens de Doesburgse is wijsheid een optelsom van kennis, wetenschap en de ervaringen die je hebt opgedaan in het leven. "Maak daar een goede combinatie van om de juiste beslissingen te kunnen nemen."

Maar volgens haar zijn we met zijn allen toch niet wijs genoeg om de grote kwesties in de wereld (honger, oorlog, klimaatcrisis, virussen) op te lossen. Maar ze ziet wel een uitweg: "Als je alle wetenschappelijke kennis bundelt en een echt groepje wijzen daar naar laat kijken, dan kunnen we denk ik de meeste problemen gewoon oplossen."

En daarbij passen de door Kant gekozen citaten voor het wijze spreukenboekje van de presentator. 'Wetenschap doet sneller kennis op dan de maatschappij wijsheid opdoet' en 'Auch aus Steinen die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen'.

