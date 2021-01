Matthias en Linda proberen wat vrolijkheid mee te brengen naar vluchtelingenkampen

Lees verder onder de video:

Ze hebben een Gulden Gelderlander ontvangen in het gelijknamige programma van Omroep Gelderland. Normaal gesproken wordt zo'n onderscheiding aan een individu uitgereikt, maar dat was in het geval van Changing Stories niet mogelijk. Daarom hebben ze er allebei één gekregen.

De wereld van fantasie

Lotte Wandel is een vriendin van het duo. "Ze zetten zich in om verbeelding te brengen in vluchtelingenkampen. Twee tot drie keer per jaar gaan ze naar lesbos of andere Griekse eilanden. Het is een injectie van week waarin de kinderen centraal staan. Ze zijn getraumatiseerd, maar in die week worden ze meegenomen in de wereld van fantasie."

Bekijk de hele uitzending: