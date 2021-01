Drugsgebruik neemt toe in gemeente Nunspeet; burgemeester maakt zich zorgen

Steeds vaker komen jongeren in de gemeente Nunspeet in ernstige problemen door drugsgebruik. De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar actief geworden. Burgemeester Van de Weerd maakt zich ook zorgen over deze toename.

“Drugsgebruik en -handel is een probleem dat ons allemaal aangaat. We moeten er samen mee aan de slag als we in onze gemeente iets willen veranderen.” Burgemeester Van de Weerd maakt zich zorgen over jongeren én volwassenen, maar ziet ook mogelijkheden.

“Het drugsgebruik op de Veluwe wekt zorgen en die ontwikkeling gaat niet voorbij aan onze gemeente. Zowel van de hulpverlening als de politie hoor ik de verhalen. Ik ga zelf wel eens mee met de politie om een beeld te vormen, maar ook als ik gewoon op straat loop, zie ik soms jongeren die behoorlijk van de wereld zijn. Volwassenen, maar ook jongeren kunnen eenvoudig aan drugs komen. Ze worden zo meegezogen in vriendengroepen die gemakkelijk gebruikersgroepen worden.”

“Sommige jongeren denken dat ze wat geld kunnen bijverdienen door zo nu en dan een pakketje weg te brengen of in drugs te gaan handelen. Ze vergeten daarbij dat het heel moeilijk is om ermee te stoppen als je eenmaal in het circuit zit. Je weet te veel en er zijn te veel financiële belangen. De drugswereld kan dan ook behoorlijk gewelddadig worden.”

“Voor veel ouders is het lastig om drugsgebruik te herkennen. Vaak wordt gedacht dat hun kinderen zich daar niet mee bezighouden. Daarnaast herkennen zij de gevolgen van drugsgebruik meestal niet. En eerlijk gezegd is dat ook niet zo gemakkelijk, omdat er steeds nieuwe middelen op de markt komen. En de handel in drugs wordt steeds digitaler.”

"Een groot deel van onze bevolking bestaat uit hardwerkende mensen, die op vrijdagmiddag wel zin hebben in een biertje. Daar is niks mis mee, maar er zijn ook mensen die door blijven drinken. Alcohol is een sluipmoordenaar die veel slachtoffers maakt. Dat wordt vaak onderschat. En veel ouders zijn behoorlijk tolerant als het gaat om alcohol. Ze zeggen dan ‘Wij zijn zelf ook jong geweest en toen werden we ook wel eens dronken’. We moeten niet vergeten dat de helft van alle patiënten van de verslavingszorg alcoholist is.”

“Ouders zijn heel belangrijk bij de opvoeding rondom het gebruik van drugs en alcohol, maar ze kunnen het niet alleen. Alcohol- en drugsgebruik zit vaak in de groepscultuur van jongeren en zeker drugsgebruik gebeurt veelal buiten het zicht van ouders.” De problemen komen pas in beeld als het te laat is. Daarom pleit men voor een gezamenlijke aanpak.

Het samenwerken in een projectgroep is niet voldoende, zo zegt de burgervader. Het moet breder getrokken worden. “Daarom roepen we sportverenigingen, scholen, kerken en alle andere organisaties die met jongeren werken op om samen het drugsprobleem aan te pakken. Alleen als we samenwerken, kunnen we stappen maken.”