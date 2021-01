Bibliotheek stimuleert voorlezen in meer talen dan alleen Nederlands

De Bibliotheek Gelderland-Zuid heeft een speciale website over meertalig voorlezen gelanceerd. Hierop staan prentenboeken in verschillende talen, informatie over meertalig opvoeden, voorleesfilmpjes en een podcast over meertaligheid.

Voorleesdagen

Eind deze maand zijn de Nationale Voorleesdagen. De bibliotheken zijn nog steeds gesloten. De Bibliotheek Gelderland-Zuid wil daarom online een steentje bijdragen aan het thuis voorlezen.

De Nationale Voorleesdagen, van 20 tot en met 30 januari, staan dit jaar in het teken van voorleesplezier in verschillende talen. De bibliotheek zegt dat voorlezen is erg goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Als kinderen een andere moedertaal hebben dan Nederlands is het voorlezen in de thuis gesproken taal extra belangrijk.

Thuistaal

Taalwetenschapper Sharon Unsworth van de Radboud Universiteit doet onderzoek naar meertaligheid bij kinderen. Zelf leest zij haar kinderen voor in haar moedertaal Engels. Unsworth merkt dat haar kinderen verschillende woorden hebben geleerd door het voorlezen. Voorlezen in de thuistaal zorgt voor meer leesplezier bij ouder én kind, aldus Unsworth: “Als je voorleest in je moedertaal, kun je makkelijker woorden uitleggen en grapjes maken. Hierdoor geniet je zelf meer van het voorlezen, maar je kind ook!”

De boeken in verschillende talen, en meer informatie over meertalig opvoeden, zijn te vinden op de website obgz.nl/meertalig.