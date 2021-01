Sauna van Hans (82) ging na 50 jaar failliet, maar hij gaat tóch door

Het is niet dat hij graag bij de sauna is op dit moment. Zonder bezoekers en personeel vindt Lebbink het veel te stil op de plek waar hij 50 jaar geleden zijn onderneming begon. Deze zomer ging het saunabedrijf failliet; hij kon zijn 80 man personeel niet langer betalen. Dat doet nog altijd pijn.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Lebbink is ook eigenaar van de grond en de gebouwen. Dat deel van zijn bedrijf ging niet over de kop. Hij kocht de inventaris terug, zocht twee nieuwe directeuren - 'frisse vijftigers' - en samen staan ze nu in de startblokken: "Het wordt een sauna 2.0."

'Zij hebben meer verstand van computers'

"Het is fijn om dit nu samen met deze twee te doen. Zij hebben veel meer verstand van computers en zijn vele malen beter in de uitvoering van plannen, maar ik vind het nog veel te leuk om nu te stoppen", legt de 82-jarige ondernemer uit.

Ik wil me lekker overal mee bemoeien

Zijn accountant had al voorgesteld om huurbaas te worden, maar die rol leek Lebbink niks: "Ik wil me lekker overal mee bemoeien, maar als ik een idee heb dat mijn partners niet zien zitten, dan gaat het niet door."

Afgelopen week is een groot deel van de sauna met hulp van vrijwilligers en vrienden schoongemaakt, maar nu duidelijk wordt dat de lockdown langer gaat duren zijn de vennoten daarmee gestopt. Gestaag gaan ze door met plannen maken over verduurzamen en gezonde voeding. Maar de grootste verandering is wel de bouw van een nieuwe opgietsauna.

Na jaren overeenstemming met gemeente

"Jarenlang ben ik al bezig om bij te bouwen, maar dat werd me onmogelijk gemaakt. Door een buurman én de gemeente Putten", benadrukt Lebbink. Tonnen gaf hij uit aan advocaten en rechtszaken. Nadat de ondernemer besloot tot een herstart van zijn bedrijf ging Putten akkoord met de bouw van een nieuwe grote opgietsauna.

Een vergunning heeft hij niet nodig, want Lebbink spreekt met de gemeente af dat hij een aantal andere gebouwen sloopt. "Dat is een geschenk van die hele coronacrisis. Het lijkt erop dat de gemeente eindelijk ziet hoe belangrijk een onderneming als de onze is. Wij zorgen ervoor dat mensen aan het werk komen en geen uitkering nodig hebben."

Binnen een maand of wat staat de nieuwe sauna er. Maar Lebbink en zijn partners hopen dat ze al eerder open kunnen. Oud-personeel is gevraagd om te solliciteren.