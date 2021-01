Zwembad in Twello gaat bijna kopje onder: 2 ton verlies in coronajaar

Zonder extra financiële steun overleeft zwembad de Schaeck in Twello de coronacrisis niet. "Het zwembad gaat naar een negatief eigen vermogen, dat betekent eigenlijk dat we failliet zijn", zegt voorzitter Henk Beekhuis.

Ondanks de steunmaatregelen, zoals de NOW-regeling en pogingen om kosten te besparen, schrijft het zwembad diepe rode cijfers. "We doen onze stinkende best om het zwembad in stand te houden, maar we kunnen niet zomaar even het licht uitdoen en de stekker eruit trekken", vertelt penningmeester Sjaak Wolters.

Hoge vaste kosten

De deuren van het bad aan de Veenhuisweg zijn momenteel gesloten, en dat is niet voor het eerst dit jaar. Ook konden er afgelopen zomer minder mensen buiten zwemmen, als gevolg van de maatregelen. Minder inkomsten dus, terwijl de salarisbetalingen en de energiekosten doorlopen.

"Het zwembad heeft een gebouwbeheerssysteem, waarmee het water warm blijft. We kunnen het water er niet even uithalen of laten afkoelen, dan vallen de tegels van de wand", legt Wolters uit.

Corona heeft roet in het eten gegooid

Het jaarresultaat van 2020 laat een negatief saldo zien van ruim 200.000 euro, volgens de penningmeester het gevolg van de coronacrisis. "Zonder corona zouden wij een normaal jaar hebben gehad, want we hebben een redelijke zomer gedraaid. Maar corona heeft roet in het eten gegooid.”

Financiële steun

Het zwembad, met een binnen- en buitenbad, heeft onvoldoende buffer om de tegenvaller zelf op te vangen. Het college van Voorst stelt daarom aan de gemeenteraad voor om bij te springen, en de huur van ruim 100.000 euro over vorig jaar kwijt te schelden. Een derde van dat bedrag kan de gemeente waarschijnlijk later nog vergoed krijgen van het Rijk.

Beekhuis roept de raad op om in te stemmen met de financiële steun. "We hebben er het volste vertrouwen in dat wij ook na 2021 voortbestaan, daar zullen we alles aan doen en we zouden het op prijs stellen als de bijdrage gehonoreerd kan worden. Als Voorstenaren zijn we trots op ons zwembad en de maatschappelijke rol die we daarin hebben.”

2021: ook somber

Gezien het feit dat corona waarschijnlijk ook dit jaar nog onder ons is, vragen diverse raadsleden zich wel af hoe het zwembad 2021 denkt te overleven.

“Dat is moeilijk in te schatten, maar de voorlopige situatie is met deze bijdrage gered", aldus voorzitter Beekhuis. Over twee weken neemt de raad een besluit over de kwijtschelding van de huur.

