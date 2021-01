Ruim 60 bomen tegen de vlakte in Zutphen, maar er komt wat voor terug

Een groot deel van de esdoorns langs de laan zijn ziek of in slechte conditie. "Met ingrepen kunnen we de bodem niet zodanig verbeteren dat de wortels alsnog voldoende voedingsstoffen uit de grond kunnen halen. Daarom is ingrijpen noodzakelijk", legt de Jonge uit.

Esdoorns

Door de slechte grond, te kleine groeiplaatsen en het veranderende klimaat zijn de bomen er slecht aan toe. De bomen zijn geplant in de jaren 70 en 80, bij de aanleg van de Zuidwijken. Na de bestrating van de Harenbergweg bleven er smalle stroken open grond over, waar de bomen in werden geplant zonder de groeiplaatsen te verbeteren.

Volgens de wethouder is het niet zo dat er bij het aanplanten verkeerde keuzes zijn gemaakt. "Het uitgangspunt in die tijd was heel anders. Lange, rechte lanen, met voornamelijk één soort, dat waren toen belangrijkere uitgangspunten dan de grondkwaliteit of het stimuleren van de biodiversiteit. Dat is niet verkeerd, maar anders."

Groter plan

Kaal zal het niet lang zijn aan de Harenbergweg. Nog deze winter komen er nieuwe bomen. In totaal 138, bestaande uit 18 verschillende soorten. Onder andere Noorse esdoorns, Zilverlindes en de Hollandse Iep zullen er straks bloeien. "Het wordt een veelkleurige laan, zodat we ook de bijen en vlinders een handje helpen."

De kap aan de Harenbergweg is onderdeel van een grotere operatie waarbij de gemeente in totaal 200 bomen in de stad gaat vervangen. Ook aan de Ida Gerhardsingel, Martinetsingel, Rozengracht, Kerkhofweg en langs het Leestensepad veranderen de bomenrijen- of lanen. Op deze plekken worden ook bomen terug geplant.

De Bomenstichting Zutphen laat weten positief te zijn over het vervangen van de bomen aan de Harenbergweg. “Over het algemeen lopen die bomen al jaren heel erg te kwijnen, ze worden ook nauwelijks groter. Ze zijn in de jaren 70 op een goedkope manier aangeplant. Om het helemaal goed te doen, dat vergt investering en daar zijn gemeentes in de loop van decennia wel achter gekomen. De slechte bomen vervangen lijkt ons daarom een goed plan. We moeten nog even afwachten hoe het allemaal uitgevoerd wordt. Dus we volgen het op de voet”, aldus Jeroen Philippona.