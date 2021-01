Brand in bejaardentehuis: 'Ontruimen, daarna maak je je pas druk over corona'

"Ontruiming bij brand in coronatijd verschilt niet van de periode toen we nog nooit van covid hadden gehoord", vertelt Marcel Groeneveld. Groeneveld is directeur van BSN, een bedrijf dat BHV-cursussen geeft.

"Bij een brand komt rook vrij en rook is honderd procent dodelijk als je iemand daar in laat zitten", zegt de bhv-opleider en ontruimingsdeskundige.

Risico voor ouderen

De bhv-instructeur is zich er terdege van bewust dat corona in zorgcentra een risico kan zijn bij een ontruiming door zorgpersoneel. "Maar als er brand woedt moeten de mensen het pand uit. Doe je dit niet, vallen er zeker dodelijke slachtoffers."

In negentig procent van fatale branden is rook de doodsoorzaak bij overlijden, zegt Groeneveld. "Verreweg de meeste mensen die besmet worden met het coronavirus, overleven het. Dat is bij een brand waarbij je besluit niet te ontruimen, omdat je misschien wordt besmet, pertinent niet zo. In zulke situaties geldt: wil je worden gebeten door de hond of de kat. Ik zeg: altijd ontruimen, daarna je pas druk maken om het virus."

Bijspijkeren op laag pitje

Het bijspijkeren van bhv-kennis (reanimatie, ontruimingen, het blussen van beginnende brandjes) van zorgpersoneel staat vanwege covid-19 op een lager pitje dan anders, vertelt de instructeur.

"Groepen lesgeven mag niet, één-op-één lesgeven wel. En we doen ook een e-cursussen. Zorgpersoneel moet ook in deze tijd af en toe worden bijgepraat. We hebben het over kwetsbare doelgroepen."

Bij een brand in woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel viel maandag een dode en een gewonde. Het vuur brak maandagmiddag uit en was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bekijk hieronder beelden van de brand.

Zie ook: Dode bij brand in bejaardentehuis in Zaltbommel