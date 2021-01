Deze Wijchense bezorgdienst gaat de concurrentie aan met Bol.com

"Het winkelcentrum en de horeca van Wijchen zijn altijd populair geweest bij het publiek", legt centrummanager Yvette Akkermans uit. "Ook in tijden dat het bezoek aan winkelcentra in andere dorpen en steden achteruitging, bleef het hier altijd stabiel."

"Dat heeft te maken met de optelsom van goede voorwaarden. Een korte aanlooproute naar de winkels, gratis parkeren, en passant langs een molen en een kasteel en een goed aanbod van winkels en horeca. Iedere winkel heeft een soort eigen fanbase. Maar nu kan de fanbase niet meer naar de winkel. En dus draaien we het om en gaat de winkel naar de fanbase."

Warenhuis van Wijchen

Ruim zeventig winkeliers hebben zich aangesloten bij de website. Alle zeventig bezorgen ze op de dag van bestellen, omdat ze samen optrekken. Op de website is bijna alles verzameld wat er aan middenstand is in het dorp. Het is een soort warenhuis van Wijchen.

"We proberen iedereen zo goed mogelijk te bedienen", zegt Akkermans. "Als iemand op de site graag alles zelf uitzoekt kan dat, maar klanten die hier wat meer moeite mee hebben kunnen bijvoorbeeld ook aangeven dat ze graag even worden gebeld."

Het hele idee begon al in de eerste lockdown: "We bezorgden toen ook al met een aantal vrijwilligers en met behulp van een bakfiets van de bibliotheek. Inmiddels is het flink gegroeid en lenen we een elektrisch bezorgwagentje dat tijdelijk niet wordt gebruikt. We hebben zo'n 25 vrijwilligers die bezorgen. Daar zit ook een aantal ondernemers zelf bij."

"Bestellingen die voor 15.00 uur zijn gedaan, worden door de winkeliers naar een centraal punt gebracht en vervolgens wordt dezelfde dag in het dorp alles tussen 16.00 en 18.00 uur bezorgd, gratis. En dat kan omdat we met vrijwilligers werken en in deze coronatijd kosteloos de elektrische bezorgwagen mogen gebruiken. Buiten het dorp wordt een kleine vergoeding gevraagd."

Concurrent van Bol.com

Het werkt goed en er is een flinke groei in het systeem gekomen. "We zijn een soort concurrent van Bol.com geworden", lacht de centrummanager. "We hadden kort voor de kerst een dag dat we naar 350 adressen moesten met onze bezorgwagen. Sommigen hadden van zeker drie ondernemers in het centrum producten besteld."

