Mik en Puk maken met deze steentjes veel mensen blij

"De één vouwt de briefjes. De ander doet ze erin met een steentje en mama vouwt ze dicht", zeggen de kinderen trots. Volgens hun moeder is het beschilderen van stenen al langer een hobby van Puk en Mik. Het begon met het versieren van grote stenen, tot ze in de kerstvakantie besloten kleinere steentjes te beschilderen met lieveheersbeestjes en deze bij mensen in de brievenbus te doen.

"Toen hadden ze zoiets van: als we de steentjes in de bus doen zonder briefje, weten mensen niet wat ze ermee moeten. Puck heeft bedacht om er een briefje bij te doen, hierop staat dat ze in een moeilijke tijd hun steentje bijdragen”, zegt Van Gessel. "En die doen ze met het steentje in een enveloppe."

In eerste instantie wilden Puk en Mik de steentjes alleen bij oudere buurtbewoners bezorgen. Volgens hun moeder kregen ze veel leuke reacties, waardoor ze steeds enthousiaster werden. Een van deze reacties kwam van de ’s-Heerenbergse Annelies Welling, die geëmotioneerd raakte van de actie.

Volgens Van Gessel hebben haar kinderen zelf niet in de gaten hoeveel hun actie doet met mensen. Dat maakt haar trots: "Je bedenkt je telkens dat het wel mooi is dat ze iets kunnen doen voor anderen in deze tijd. Ook al is het maar een klein simpel steentje."

Meer dan driehonderd steentjes

Puk en Mik zijn nog niet klaar met hun actie, hoewel de teller inmiddels op 300 uitgedeelde steentjes staat. Toch besloot Welling alvast contact te zoeken om ze te bedanken met een presentje: "Ik heb ze een lekkere zak snoep gegeven", zegt de ’s-Heerenbergse. "Toen hoorde ik dat ze nog steeds verder gaan. Ik zag een voorraad steentjes en enveloppen liggen. Nou, die zijn echt goed bezig."

