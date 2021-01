Aanwinst Dominik Oroz predikt geduld: 'Stress ken ik niet'

Vitesse presenteerde vorige week twee nieuwe spelers. De één (Noah Ohio) wordt gehuurd, de ander is gekocht en ligt vast tot de zomer van 2023. De Kroaat Dominik Oroz is door de Arnhemse club dan ook gehaald voor de lange termijn. Hij krijgt veel tijd om te acclimatiseren en te wennen, zo benadrukte de clubleiding ook.

"Geduld is het woord dat voor mij nu past", zegt Oroz op het waterkoude Papendal waar hij net zijn eerste echte training heeft afgewerkt met de hoofdmacht. "Gisteren heb ik met een klein groepje getraind, een dag na de wedstrijd tegen Heracles. Vandaag was mijn echte volwaardige training. Ik ben er blij mee."

Wennen

Trainer Thomas Letsch ziet het talent in de in Wenen geboren Oroz, want hij neemt de verdediger zelfs al op in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Utrecht van dinsdagavond in GelreDome. "Klopt, ik zit erbij. Dat is natuurlijk al heel mooi. Iedereen is erg aardig bij de club. Dat helpt om goed te wennen en me goed te voelen hier. Ik moet zeggen, dat ik mijn plekje al wel gevonden heb. Het ziet er ook allemaal mooi uit bij Vitesse."

Netwerk

Oroz komt over van FC Liefering, een bescheiden club van het tweede niveau in Oostenrijk. Het is ook de oud-club van Letsch. "Maar daar ken ik de trainer niet van", zegt Oroz. De connectie zit hem in het netwerk rond de Red Bull tak. Zo zagen Letsch en technisch directeur Johannes Spors de Kroaat al opvallen in de jeugdopleiding van die club en ook bij Austria Wien.

Pressing

"Spelers van een Red Bull club (ook Leipzig) zijn vaak jonge, krachtige spelers met veel snelheid en inhoud", weet Oroz. "Die kenmerken zitten door die clubs verweven. Pressing is het bekendste woord dat geassocieerd wordt met Red Bull. Ik ben er een sterke voetballer door geworden."

Toch zegt Oroz ook reikhalzende uit te kijken naar de Hollandse school. "Voorop staat hier denken vanuit balbezit. Spelers zijn technisch beter onderlegd. Ik zie het nu ook direct bij Vitesse. In Oostenrijk, waar ik natuurlijk ook op een lager niveau speelde, zijn duels kenmerkender. De agressiviteit en felheid speelt een grote rol."

Stress

"Ik ben blij hier te zijn. Oostenrijk is een land van bergen. Dit is beter. Alles is vlak en je kunt lekker wandelen. Het is wel een stuk kouder", meent Oroz die een vrolijke indruk achterlaat. "Ik ken geen stress. Dat moet je niet hebben in het voetbal. Ik wacht mijn kansen af en zal alles geven. Het is verder in de handen van de trainer, die de beslissingen neemt", besluit de centrale verdediger diplomatiek.