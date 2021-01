Hochrath wonen & slapen krijgt predicaat Hofleverancier

Het echtpaar Albertus en Sophia van ’t Laar begint in 1920 aan de Leliestraat in Winterswijk met een eigen zaak als behanger en stoffeerder, waarna de zaak In 1927 verhuist naar de Beukenhorstweg.

In 1941 neemt zoon Hendrik Jan van ’t Laar de zaak over en wordt het bedrijf naar de Misterstraat verplaatst. Naast het stofferen en behangen wordt hier ook gestart met de verkoop van meubels. Als Hendrik Jan van ’t Laar in 1968 overlijdt, zet zijn echtgenote de zaak samen met haar schoonzoon Erwin Hochrath voort.

Stoffering Ridderzaal in Den Haag

In de jaren daarna verhuist het bedrijf naar verschillende panden in het centrum van Winterswijk. Erwin en Tini Hochrath dragen aan het begin van deze eeuw de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan hun zoons Haiko en Guido. Eén van de hoogtepunten voor de zaak kwam in 2006 toen Hochrath de stoffering van de Ridderzaal in Den Haag op zich mocht nemen.

Na 89 jaar barst het bedrijf in het centrum door ruimtegebrek letterlijk uit zijn voegen en verhuist het in 2009 naar een nieuw pand aan de rand van Winterswijk. Daar is het bedrijf nog steeds gevestigd.

Belangrijk in de regio en in de branche

Het predicaat 'Hofleverancier' geeft bedrijven het recht het Koninklijk Wapen te voeren, met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. De koning kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die minimaal honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche.

Op dit moment mogen circa 500 bedrijven in Nederland zich Hofleverancier noemen.