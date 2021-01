'Taboe is doorbroken', er wordt openlijk gesproken over drugsgebruik

De nog legale 'designerdrug' 3-MMC zorgde de afgelopen tijd voor flink wat ophef in de Achterhoek. Vooral in Aalten maakten gemeente en politie zich zorgen over het aantal jonge jongeren dat 'poes 'of 'miauw miauw' gebruikt. De gemeente is inmiddels gestart met de strijd tegen deze drugs en ziet voorzichtig al dat een taboe is doorbroken.

Begin november trok agent Maikel Boomkamp aan de bel over de designerdrug 3-MMC. Hij constateerde een toename van het gebruik onder jongeren. Het ging daarbij soms zelfs om 13- en 14-jarigen die het witte goedje snoven of rookten. "Heel gevaarlijk, want het is super verslavend en je weet niet wat er precies in zit", aldus de agent.

Boomkamp zag dan ook meerdere jongeren afglijden en verslaafd raken. Zelfs enkele pubers belandden in het ziekenhuis na het gebruiken van 'Poes'. "Ze weten niet waar ze aan beginnen. Het lijkt onschuldig omdat het legaal te verkrijgen is, maar dat is het dus absoluut niet."

De boodschap van Maikel Boomkamp had een sneeuwbaleffect: hij vond gehoor bij de politiek en vrijwel alle media besteedden aandacht aan de drugs 3-MMC. Achterhoekse burgemeesters stuurden bovendien een brief naar de Tweede Kamer met het verzoek tot een verbod op de drug.

Brief in de bus

Maar dat is nog niet alles. Want in Aalten staat het onderwerp inmiddels hoog op de politieke agenda. Vlak voor de kerst kregen 1600 huishoudens een brief in de bus. Het schrijven van de gemeente Aalten was gericht aan de ouders van jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Het ging om een informatiebrief over de gevaren van drugsgebruik en dan vooral over de drugs Poes/Miauw Miauw.

Ouders kregen een stukje voorlichting en telefoonnummers waar ze terecht kunnen met verschillende vragen of zorgen over drugsgebruik.

"De brief is vooral bedoeld om ouders te informeren en bewust te maken van wat er op straat speelt. Daarnaast hopen we dat ze het gesprek aangaan met hun kinderen", aldus een woordvoerder van de gemeente Aalten.

Bespreekbaar maken

De eerste reacties op de brief zijn volgens de gemeente positief: "Van onder andere jongerenwerkers horen we terug dat die bewustwording maakt dat het eerder en makkelijker bespreekbaar is. Dat er een taboe is doorbroken."

De brief is onderdeel van een groter plan van Aalten om in te zetten op het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren. Zo zijn er deze maand bijvoorbeeld ook online ouderavonden over het thema en gaat de gemeente hangplekken van jongeren in kaart brengen.

Ook agent Maikel Boomkamp heeft naar aanleiding van zijn 'noodkreet' over 3-MMC veel reacties gekregen. "Ouders weten me te vinden. En ik heb begrepen dat zij en ook jongeren zelf eerder aankloppen bij bijvoorbeeld Iriszorg. "