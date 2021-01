Thomas Bruns: 'Vitesse kan kampioen worden'

Het zijn best opvallende woorden uit de mond van de doorgaans realistische en vrij bescheiden Bruns. De middenvelder kijkt naar de ranglijst en constateert dat Vitesse de race om de titel volhoudt. Ook al haalt de Arnhemse club dan misschien een minder hoog niveau dan Ajax en PSV. "Deze maand speelt alles in de top drie tegen elkaar. Daar kunnen wij iets aan hebben als we zelf blijven winnen. Tot nu toe doen we dat best goed", constateert Bruns.

Nieuw

Vitesse begon na de winterstop met een overwinning bij Heracles en zag de topper tussen Ajax en PSV in een gelijkspel eindigen. Bruns weet dat er rare dingen kunnen gebeuren als je stabiel blijft. "Voor ons is het redelijk nieuw als Vitesse om dit mee te maken. Feyenoord, PSV en Ajax zijn het gewend. Maar we staan er al het seizoen bij in de top en nu na de winterstop nog steeds. Dat betekent dat je ook als eerste kunt eindigen. Ja, waarom niet? Vitesse kan kampioen worden."

Geloof

Vervolgens plaatst Bruns alles ook weer in perspectief en komt zijn nuchtere kant ook weer bovendrijven. "Eerst maar eens kijken hoe we ervoor staan na 25 wedstrijden. Maar het geloof is er in ons spel. Dit Vitesse kan het iedereen moeilijk maken. Het is daarom ook niet verrassend voor mij dat we staan waar we staan. Nee, er wordt niet over de titel gesproken in de groep. Totaal niet eigenlijk."

Vervelend

Bruns is weer basisspeler. Sondre Tronstad, zijn belangrijkste concurrent, is na een blessure echter wel weer in training. Trainer Thomas Letsch wilde niet bevestigen dat de Tukker ook dinsdag speelt tegen FC Utrecht, maar voor Tronstad komt dat duel in Gelredome (18.45 uur) nog te vroeg. "Mijn situatie? Het is vervelend in die zin dat je altijd wil spelen. Maar we hebben gewoon een goed team met genoeg concurrentie. Dan moet je er hard voor vechten."

Ervaring

Letsch benadrukt bijna wekelijks dat iedereen hard nodig is om de hoge positie in de eredivisie te handhaven. De ervaring van Bruns telt zwaar voor de Duitse oefenmeester. "Ik denk dat ik rust en inderdaad ervaring kan toevoegen aan deze groep. Dat is inderdaad belangrijk. En met mijn duelkracht en loopvermogen kan ik het een en ander betekenen."

Komende zomer loopt de dynamische middenvelder bij Vitesse uit zijn contract. Na verschillende verhuurperiodes en veel wedstrijden op de bank, lijkt de kans niet zo groot dat de clubleiding gaat verlengen met Bruns.

Opties open

"Ik ben transfervrij en tot nu toe ben ik een vrij man in de zomer. Van de club heb ik nog niets gehoord of ze wel of niet willen verlengen. Wat ik zelf wil, vind ik moeilijk te zeggen. Alle opties zijn nog open. In mijn eerste seizoen hier heb ik veel gespeeld. Nu speel ik ook redelijk veel. Daar ben ik tevreden mee. Ik heb het alleen niet voor het zeggen en hoop binnenkort meer te horen."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Bruns, Tannane, Wittek; Darfalou en Openda