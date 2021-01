GLD doc - We verlieten het paradijs

Want Aalt van Vemde vond dat arbeiders uit de grote steden recht hadden op vakantie in de natuur, waarbij begrippen als vrijheid, cultuurbeleving, gemeenschapszin en samenwerking centraal stonden. En daarom moest alles zo goedkoop mogelijk zijn. Het leverde één grote Remboefamilie op en legde bovendien de basis voor veel toeristische ontwikkelingen in Epe.

Maar dat bijzondere vakantieoord eindigde abrupt toen Aalt van Vemde in 1965 op 53-jarige leeftijd plotseling overleed. Zijn 8 kinderen besloten twee jaar geleden, toen de viering van 75 jaar bevrijding in zicht kwam, een boek te gaan maken over De Remboe. Om zo die jaren een plek te geven in de geschiedenis. Een plek die het verdient, omdat het gevoel voor saamhorigheid en sociaal-ondernemerschap exemplarisch zijn voor het na-oorlogse vooruitgangsgeloof.

Op veel oud-gasten hebben de vakanties op de Remboe een onuitwisbare indruk achtergelaten. Maar natuurlijk niet alleen op de oud-gasten, maar zeker ook op de medewerkers en de kinderen van Aalt van Vemde. Pieter van Vemde: “Toen we daar woonden, en ook toen we er weggingen na het overlijden van mijn vader, vonden we dat eigenlijk allemaal gewoon. Maar nu, zoveel jaar later, zie je dat dat helemaal niet gewoon was. We verlieten het paradijs.”

Het boek over De Remboe is veel meer dan een eerbetoon of een herinnering aan vroeger, omdat juist nu de waarden die De Remboe groot maakten opnieuw ontdekt en gekoesterd worden.

