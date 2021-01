GLD doc - Genoeg van de stilte: wat de afwezigheid van herrie met ons doet?

Door de Coronacrisis is er veel minder lawaai. Amper vliegtuigen, minder verkeer, geen geschreeuw in de straten en volop vogelgefluit. Wat doet die stilte met ons?

De ademhaling van je naasten, het geritsel van bladeren, het gezoem van een insect, het getrippel van de kat, het geklets van de buurvrouw: het zijn omgevingsgeluiden die zeker in stedelijk gebied vaak overstemd worden door pruttelende scooters of bestelbusjes en luid pratende mensen. Maar door de Coronacrisis is dit allemaal veranderd. Nu horen we opeens de kleine huis-tuin-en-keukengeluiden.

Volgens onderzoek verbinden de kleine geluiden ons met onze omgeving. Dat zorgt ervoor dat de mens zich rustig en veilig voelt en de omgeving op een rijkere manier waarneemt. Het wegvallen van decibellen door Corona levert dus voordelen op. Maar stilte is veel breder dan de afwezigheid van herrie. Het is ook de afwezigheid of vermindering van fysiek contact met familie, vrienden en collega’s. Die algehele verstilling van het leven kan ook veel ongemak opleveren. Dan kan van alles uit je binnenste omhoog komen aan emoties en gevoelens. Dat kan heel confronterend zijn.

Deze korte documentaire laat aan de hand van verschillende personen zien wat stilte met hen doet in Coronatijd in de provincie Gelderland. De documentaire bevat geen portretten, maar laat verschillende mensen kort in beeld in hun eigen situatie, die door Corona is veranderd. Ze vertellen wat de veranderde situatie, en de stilte die daarvoor in de plaats gekomen is, met hen doet. Naast de verschillende situaties komen ook etmalen aan bod. Is de stilte in de ochtend anders dan in de avond of nacht?

De verhalen

Jan van der Mast woont naast de A1 dichtbij Apeldoorn. Zijn slaapkamerraam kijkt rechtstreeks uit op de snelweg, maar hij woont ook dichtbij het bos. En Nora ten Brink is student en woont in het winkelcentrum in Arnhem. Haar kamer ligt aan de straatkant van een drukkte winkelstraat. Is er voor haar een groot verschil te merken?

Henrik Peters is vogelspotter op de Veluwe, waar altijd achtergrondgeluid is te vinden. Hij neemt vogelgeluiden op en merkt duidelijk verschil nu. En Mevrouw Knepper (88) woont in verzorgingstehuis in Nijkerk. Waar voor velen de stilte een verademing is, komt zij nauwelijks van haar kamer af en vindt ze de stilte een bedreiging: 'niet de Corona, maar de stilte en eenzaamheid zou mij dan fataal worden.’

Daarnaast is in de documentaire het verhaal van Mirjam van der Vegt verweven. Zij is stilte-trainer en schrijfster van boeken over stilte. Tien jaar geleden werd zij door een burn-out stilgezet. Sindsdien is stilte verweven in haar leven en gezin. Ze reflecteert kort op de verschillende stilte-verhalen die in de documentaire voorkomen.

De documentaire Genoeg van de stilte: wat de afwezigheid van herrie met ons doet is op 26 januari om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.