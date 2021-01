Eigenaresse zorgboerderij Wichmond hoort celstraf eisen voor ontucht

Tegen de eigenaresse van voormalig zorgboerderij Vergeet Me Nietjes in Wichmond is dinsdag 30 maanden cel geëist, waarvan 10 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De vrouw van 38 wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met twee van haar cliënten. Eén daarvan was ten tijde van het vermeende misdrijf minderjarig.

Behalve de gevangenisstraf eist de officier van justitie een verbod om te werken met kinderen in de zorg. Het misbruik zou plaats hebben gehad in de periode van 2012 tot 2018. De zaak kwam aan het licht na een aantal incidenten rondom de zorgboerderij bijna drie jaar geleden.

Neergestoken door cliënt

In mei 2018 vond er een steekincident plaats waarbij de nu verdachte eigenaresse van de zorgboerderij gewond raakte. De dader bleek een cliënt van Vergeet Me Nietjes te zijn. De man kreeg daar later 30 maanden celstraf voor, waarvan 18 maanden voorwaardelijk.

Twee weken na het steekincident maakten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de GGD Noord- en Oost-Nederland een vernietigend rapport openbaar over de gang van zaken op de zorgboerderij. Op 20 van de 32 punten voldeed Vergeet me nietjes niet aan de regels. Zo waren de medewerkers onvoldoende geschoold, werden veiligheidsrisico's onvoldoende ingeschat en lieten de vastlegging en analyse van incidenten op de zorgboerderij te wensen over.

Weer twee later na die vernietigende conclusies in het rapport trok de eigenaresse de stekker uit de zorgboerderij. Dat was een week nadat duidelijk was geworden, dat de politie onderzoek deed naar een mogelijk zedendelict op de zorgboerderij.

Zie ook: