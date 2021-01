Wilco Kelderman kopman Bora in Tour de France

Wilco Kelderman in het shirt van Jumbo in de Tour de France in 2016. Foto: ANP

Wilco Kelderman is dit jaar de kopman van Bora-hansgrohe in de Tour de France. Het Duitse team heeft dit maandag bekendgemaakt.

Het parcours van de Tour, met twee tijdritten, is volgens ploegleider Enrico Poitschke en teambaas Ralph Denk van Bora-hansgrohe op het lijf van Kelderman geschreven. De Barnevelder is nieuw bij de ploeg van Peter Sagan, hij kwam over van Sunweb.

De beoogde kopman van de nieuwe ploeg van Kelderman, de Duitser Emanuel Buchmann, beproeft dit jaar zijn geluk in de Giro d' Italia. Kelderman mocht vorig jaar even hopen op de eindwinst in die rittenkoers, maar werd uiteindelijk derde.

Nog nooit bij beste tien in Frankrijk

"Emanuel is al vierde geworden in de Tour. Dat is Wilco nog nooit gelukt. Daarom mag hij als enige kopman naar de Giro", is de op het eerste oog niet zo logische verklaring van Ralph Denk. Buchmann werd vierde in de Tour de France in 2019.

Kelderman eindigde in de Tour tot dusverre ver buiten de top tien. Teambaas Denk: "Wilco heeft bewezen dat hij goed kan tijdrijden en dat speelt altijd een sleutelrol."

De Barnevelder startte drie keer eerder in de Franse ronde. Zijn beste klassering was 32e.

