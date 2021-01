Aanplant van nieuwe bossen in Gelderland begonnen

Staatsbosbeheer is in Gelderland begonnen met de aanplant van ruim 25 hectare nieuw bos. De bomen moeten nog dit winterseizoen de grond in. Het eerste nieuwe bos wordt vanaf vandaag aangeplant in natuurgebied de Rampert, bij Zaltbommel. In heel Gelderland worden de komende tien jaar honderden hectares nieuw bos aangeplant.

Al die nieuwe bomen moeten ervoor zorgen dat de bossen in Gelderland gezonder en meer gevarieerd worden. Zo kunnen de bomen helpen om verdroging en verzuring van de bossen tegen te gaan. Om te voorkomen dat wilde dieren het jonge loofbos opeten, worden op meer plaatsen wildkerende rasters aangelegd.

Te weinig bos

Er is te weinig bos in Nederland. Zeker als je ons afzet tegen de rest van Europa en helemaal als je bedenkt dat bomen bijdragen aan de CO2-reductie. In 2030 moet volgens het Klimaatakkoord de CO2-uitstoot in ons land met 49 procent zijn afgenomen en dus probeert ook Staatsbosbeheer een steentje bij te dragen, te beginnen dus in Zaltbommel waar binnen drie weken zeker duizenden boompjes de grond in gaan.

Niet allemaal dezelfde bomen, en ook niet allemaal dezelfde leeftijd. Dat doen ze bewust zo: "Het wordt echt een gemengd bos", zegt boswachter Claudia Wessel. "We planten verschillende soorten zodat de biodiversiteit toeneemt maar ook omdat het bos zo beter in staat is om ziektes te overleven bijvoorbeeld."

De bomen zijn afkomstig van speciale kweeklocaties van Staatsbosbeheer. "Daar staan verschillende soorten van verschillende leeftijden." In de Rampert komt het bos op een plek waar dat vroeger ook stond. Het verbindt straks andere bospercelen, waardoor er een groter, aaneengesloten stuk ontstaat. Het duurt volgens de boswachter zo'n 5 a 6 jaar voordat de nieuwe bomen samen ogen als een echt bos. Maar voor het zover is, moet er eerst flink wat werk verzet worden.

Bomenlandbouw

Behalve in natuurgebieden wil de Provincie Gelderland dat er ook meer bomen komen in landbouwgebieden. Agrarische ondernemers worden daarom aangemoedigd om met bomenlandbouw aan de slag te gaan.

In de openbare ruimte van dorpen en steden en langs wegen wil de provincie de komende 10 jaar nog eens 1 miljoen extra bomen planten. Dat moet helpen om wateroverlast en hittestress in steden en dorpen te voorkomen.