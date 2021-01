Blijft Scherpenzeel zelfstandig? Vandaag duidelijkheid

Het is erop of eronder voor de gemeente Scherpenzeel. Na een jaar van politieke relletjes, hoogoplopende discussies met de provincie en een opgestapte burgemeester hoort de gemeente vandaag of ze zelfstandig kan blijven.

Het is inmiddels bekend: Scherpenzeel wil graag zelfstandig blijven. Maar de provincie denkt dat de gemeente beter af is bij Barneveld. Sinds de zomer is de provincie in gesprek met de twee gemeenten, politici en inwoners. Vandaag wordt de knoop doorgehakt. Wat zijn de opties?

Volledig zelfstandige gemeente

De eerste optie is een volledig zelfstandige gemeente, zonder dat er iets verandert. Ook het Scherpenzeels college wil dat niet, want over intensieve samenwerking valt te praten. "Zelf doen als we het verschil maken, samenwerken als dat effectiever is", schrijft Scherpenzeel daarover.

Dat is dan ook de tweede optie: Scherpenzeel blijft zelfstandig, maar gaat wel intensiever samenwerken met Barneveld. Bijvoorbeeld door een deel van de werkzaamheden bij Barneveld onder te brengen.

De derde optie is herindeling: Scherpenzeel en Barneveld worden één gemeente. Daar zitten dan weer twee gradaties in: een lichte herindeling en een zware herindeling. Bij een lichte herindeling wordt een gemeente opgeheven en toegevoegd aan de andere gemeente. Een zware herindeling houdt in dat er een nieuwe gemeente ontstaat.

Zo'n zware herindeling heeft consequenties want dan komt ook Barneveld onder toezicht te staan van de provincie en komt er een waarnemend burgemeester. Bij een lichte herindeling is dat niet zo, maar moeten beide gemeenten instemmen. Het Scherpenzeels college zegt dat die variant als annexatie voelt.

Ook de minister kijkt mee

De wet die het mogelijk maakt om gemeenten te herindelen, is onlangs aangepast. Daardoor is draagvlak belangrijker geworden. Dat is er in Scherpenzeel niet en daarom kijkt ook het ministerie nadrukkelijk mee.

En als er dan wordt gekozen voor herindeling, is het pad nog niet bewandeld. Dan moeten Provinciale Staten nog instemmen en moet de wetswijziging nog door de Tweede én de Eerste Kamer.

Dinsdagmiddag krijgt de gemeente te horen wat de provincie heeft besloten. Het besluit wordt uiterlijk woensdag openbaar.