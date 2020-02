Regen in augustus, dus op naar Griekenland en Turkije

Zomerse temperaturen lijken ver weg. Wie dan op vakantie in eigen land is, heeft pech. Inpakken en wegwezen is het devies.



Een woordvoerster van TUI Nederland, waaronder naast Arke het reisbureau Kras Reizen in Ammerzoden valt, meldt dat er vooralsnog geen run is op lastminutezomervakanties. 'Waarschijnlijk komt dat omdat het al laat in het seizoen is, de meeste vakanties zijn nu al geboekt.'

Nu al kijken naar de herfst

Wel ziet ze een opvallende stijging van het aantal boekingen voor de herfstvakantie. 'Dat aantal boekingen komt in deze periode sowieso op gang, maar ik vind de stijging toch opvallend.' Geliefde bestemmingen in het najaar zijn volgens haar Spanje, Turkije, Griekenland, de Verenigde Staten en Curaçao.



Thomas Cook Nederland (Neckermann en Vrij Uit) merkt daarentegen wel een stijging in het aantal boekingen op het laatste moment. 'We zien een stijging in het aantal vliegreizen naar Griekenland en Turkije', zegt een medewerkster.



Stedentrips ook geliefd

Online boekingssite Expedia ziet een stijging van het aantal stedentrips, onder meer naar Parijs, Barcelona en Rome. Daarnaast, meldt een woordvoerster, boeken veel mensen een lastminute naar strandlocaties op Ibiza en Mallorca. 'En veel Nederlanders willen in de herfst naar New York. De boekingen daarnaartoe stijgen ook.'

In de top 5 van populairste vakantiebestemmingen staat volgens vakantievergelijkingssite Zoover Frankrijk dit jaar op 1, gevolgd door ons eigen land; Gelderland is de populairste provincie. Op de derde plaats prijkt Spanje, gevolgd door Italië. Turkije sluit de rij.



Werken op vakantie

Onderzoek door bureau Multiscope wijst uit dat bijna een derde van de werkende Nederlanders doorwerkt in de vakantie. Een klein deel van hen doet dat zelfs dagelijks. Dit wordt mede veroorzaakt doordat op steeds meer vakantieadressen draadloos internet voorhanden is.



Een derde van alle internetgebruikers met een baan geeft in het onderzoek toe dat er tegenwoordig meer wordt gewerkt tijdens de vakantie dan voorheen.

Anderen blijven doorwerken, vakantie of niet. Die laatste groep wordt steeds groter, blijkt uit het onderzoek van bureau Multiscope.