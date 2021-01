Lichaam van onbekende vrouw gevonden in water, politie deelt signalement

Het lichaam, dat eerder vandaag werd gevonden in rivier de Berkel in Lochem, is van een vrouw. De politie tast echter in het duister over haar identiteit.

Het lichaam lag in de buurt van de brug in de Larenseweg in Lochem en zou zijn gevonden door vissers. De politie kreeg daarover rond 13.45 uur een eerste melding.

Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf.

Van de vrouw is zondagavond het volgende signalement naar buiten gebracht: ze heeft een normaal postuur en is 1,65 meter lang. De vrouw wordt geschat tussen de 35 en 45 jaar. Ze heeft donkerblond, halflang haar. In haar rechteroorlel zaten drie oorringetjes, links één ringetje. In de buurt is een rugzak aangetroffen (zwart/wit) met dameskleding en een strandlaken.

De politie hoopt dat het signalement tot tips leidt.

