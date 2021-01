Op illegaal bunkerfeest waren niet 70, maar 150 mensen aanwezig

"Vanwege de ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van COVID-19." Dat is de hoofdreden van burgemeester Ahmed Marcouch in zijn brief aan de gemeenteraad als verklaring voor zijn handelen bij het illegale feest in de Arnhemse bunker tijdens nieuwjaarsnacht. Op het feest waren 150 bezoekers aanwezig, aldus Marcouch. Eerder werd van 70 uitgegaan.

Het beëindigen van het feest resulteerde in een geweldsescalatie. Daarbij raakten vijf agenten gewond, schrijft Marcouch in zijn brief. Eerder werd over vier gesproken. "Ze werden bekogeld met stenen. Dergelijk geweld tegen hulpverleners is te allen tijde onacceptabel."

Feestvierders en de organisatie stellen dat het excessieve geweld dat de ME toepaste tot die reactie heeft geleid. En ook de advocaat van twee van de verdachten stelt vraagtekens bij het politieoptreden en het bevel dat de burgemeester gaf. Van de vier aangehouden verdachten, zijn er inmiddels drie vrij in afwachting van hun proces.

'Brede bevelsbevoegdheid'

Dat bevel dat hij gaf was op grond van de Wet publieke gezondheid, legt Marcouch uit. "Die maakt het mogelijk bevelen te geven die nodig zijn om gedragingen en activiteiten op een besloten plaats zoals deze te beëindigen. En om te zorgen dat de daar aanwezige personen zich verwijderen. Het gaat om een brede bevelsbevoegdheid."

"Het gegeven bevel hield in dat iedereen de besloten plaats moest verlaten", vervolgt Marouch. Hij vindt dat in verhouding staan tot het te dienen algemeen belang: de bescherming van de volksgezondheid. "Aangezien de aanwezigen dansend werden aangetroffen, geen afstand van elkaar werd gehouden en de coronaregels niet in acht werden genomen."

150 bezoekers

In zijn brief spreekt de burgemeester zelfs over 150 bezoekers op het moment dat hij in de vroege ochtend geïnformeerd werd over het feest. De 70 aanwezigen waar eerder over werd bericht zou het aantal zijn toen de agenten binnenvielen.

De burgemeester gaat ook in op zijn eerdere melding dat er sprake was van een 'zeer gevaarlijke situatie' voor de bezoekers in de bunker. "Doordat er door een aggregaat van de organisatie koolmonoxide binnen werd uitgestoten. De organisatoren hadden de ingangen gebarricadeerd, waardoor er waarschijnlijk weinig luchtcirculatie met verse lucht plaatsvond." De organisatie ontkent dat en stelt dat de uitstoot naar buiten ging.

"Voorafgaand aan de beëindiging van het illegale feest, zijn vanzelfsprekend met de politie afspraken gemaakt over de inzet van speciale eenheden, zoals bijvoorbeeld de ME. Hierbij wordt altijd gesproken over de manier van opschaling", stelt Marcouch.

'Onderzoek naar toegepast geweld'

Hij erkent dat politiegeweld altijd 'proportioneel en subsidiair' moet zijn en aan regels en voorwaarden moet voldoen. "De politie onderzoekt, onder leiding van het Openbaar Ministerie, de feiten en omstandigheden en de betrokken verdachten."

Gerrie Elfrink (SP) die om de inlichtingen had verzocht, is tevreden met de verklaring van de burgemeester. "Het is goed dat dit op papier is gezet. Dat hoort ook zo. Naar het precieze ingrijpen vindt nog onderzoek plaats. Dat wachten we uiteraard af, maar voorlopig ga ik er dus zeker vanuit dat burgemeester en politie juist hebben gehandeld."

'Draait om hete brei heen'

Advocaat van twee van de verdachten Arnout Schadd vindt dat Marcouch 'om de hete brei heen draait' als het gaat om het proportioneel optreden van de politie. "Waarom stapt de ME naar binnen, terwijl de ‘normale’ politie nog aan het overleggen is met de organisatie over het beëindigen van het feest? Daar moet toch iemand de opdracht voor hebben gegeven?"

