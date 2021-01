Bruls blijft rustig in crisistijd: 'We moeten met onze voetjes op de vloer blijven'

"Ik ben wel redelijk stabiel", zegt hij in het nieuwe tv-programma Op Weg Naar Wijsheid, waarin presentator Klaas Drupsteen in etappes de 'Walk Of Wisdom' loopt. Elke week wandelt er een bekende Gelderlander met hem mee.

In de eerste aflevering is dat Hubert Bruls, die naast burgemeester van Nijmegen ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. "In tijden van crisis, zoals de coronacrisis, word ik betrekkelijk rustig. Ook omdat ik weet dat er veel onvoorspelbaarheden in zitten."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bruls wordt juist drukker als iedereen denkt alles onder controle te hebben. "Dan denk ik: dat kan niet. De wereld is nooit helemaal under control en dan kom ik in actie." Er wordt veel gevraagd van Bruls, zeker nu de rol van voorzitter van het Veiligheidsberaad in de coronacrisis belangrijk is.

Sommigen noemen hem één van de machtigste mannen van het land, maar daar wil Bruls zelf niets van weten. "Ik vind dat flauwekul. Ik heb altijd geleerd dat als mensen dat over je gaan roepen, het einde snel nabij is. Laten we vooral met onze voetjes op de vloer blijven."

