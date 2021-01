Matus Bero blij na doelpunt(en): 'Fans zien niet altijd hoe belangrijk ik ben'

Dat kwam met name omdat Bero de afgelopen weken een hoop kansen kreeg om te scoren, maar hij scoorde niet. Zijn laatste doelpunt was sowieso een tijd geleden, op 21 september 2019.

Tekst gaat verder na de video:

"De goals waren nodig ja. Ik ben blij dat ik eindelijk scoorde. Ik kwam tot een hoop kansen de afgelopen weken, maar ik kon het niet afmaken zoals ik hoopte. Vandaag scoorde ik gelukkig de eerste met een beetje geluk, of nou ja, heel veel geluk. En dat gaf me vertrouwen om ook die tweede te maken."

Eigen goal?

De eerste goal van Matus Bero was een schot dat via heel veel benen uiteindelijk in het doel belandde. Heraclied Robin Pröpper zou hem als laatst geraakt hebben en dus een eigen doelpunt hebben gemaakt.

"Die eerste telt dus niet voor mij? Dat is dan zo. Ik schoot en hij ging erin, dus ik vind het mijn doelpunt. Als anderen zeggen dat het niet zo is, prima. Dan heb ik de tweede gemaakt om toch in de statistieken te komen."

Bero zet Vitesse op een 0-1 voorsprong. Foto: Omroep Gelderland

'Fans zien niet alles'

Voor Bero zijn de goals misschien ook een opluchting. Hoewel hij altijd hard werkt, was de Slowaak de laatste tijd niet in de vorm die hij de voorgaande seizoenen wel toonde. Supporters vroegen zich soms ook wel af of Bero dat niveau nog terug zou krijgen.

Maar Bero stelt dat hij dit seizoen een andere rol heeft in het team. "Ik ben meer een nummer '8' dan een nummer '6' nu, dus ik doe meer aanvallende taken. Ik geef niet veel assist en maak niet veel goals, maar ik vecht altijd voor onze belangrijkste spelers en loop ook veel voor hen. Nu de fans niet in het stadion zijn, zien zij ook niet het hele veld. Ik denk dat zij niet altijd kunnen zien hoe belangrijk ik ben voor het team en hoe hard ik werk voor het team."

'Veel met Bero gesproken'

Vitesse-trainer Thomas Letsch was ook blij dat Bero eindelijk het net wist te vinden. "Hij is echt een belangrijke speler voor het team, hij loopt altijd voor anderen. Hij is een echte teamspeler. Maar vorig jaar miste hij wel veel kansen. Ik heb daar veel met hem over gesproken de laatste week, dan is het mooi om te zien dat hij er twee in schiet. En dat hadden er drie moeten zijn, haha. Maar ik ben blij voor hem."

Matus Bero bejubeld na de 0-2. Foto: Omroep Gelderland

'Winst is het belangrijkste'

De trainer was verder niet zo blij met het optreden van zijn ploeg in Almelo. "Maar we hebben gewonnen. Het was belangrijk voor mij om het nieuwe jaar te starten met een overwinning. Hoe we dat gedaan hebben, maakt me dan even niet uit. Het belangrijkste is dat we winnen. Natuurlijk is het mooier als we winnen en goed spelen. Maar tegen AZ speelden we goed en verloren we, dan heb ik dit liever."

Dinsdag tegen FC Utrecht moet het dan ook wel beter voor Vitesse. "Dat willen we ook, maar ook dan is het belangrijkste dat we winnen."