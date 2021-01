Drijvende zandfabriek draait op elektrische motoren

In Deest wordt al een aantal jaar zand gewonnen. De Rotterdammer 55 vaart nu als laatste drijvende fabriek van Dekker naar Deest. Aan boord een elektrische motor en transformator. Daarmee zijn de schepen van Dekker klaar om bijna volledig op elektriciteit zand te gaan winnen. Het bedrijf heef sinds 2017, 80 procent van haar CO2-uitstoot verminderd.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Minder roet in de lucht

De overgang op elektriciteit is voor het bedrijf een houdbare investering en voor de omgeving een fijne verbetering. Het roet dat door de verbranding van diesel in de lucht komt, valt weg. Beter voor de longen van de omwonenden. Daarnaast zijn de fabrieken stiller. Wat voor direct aanwonenden winst is.

Al geven ze aan sowieso geen overlast te ervaren: ''We hebben het geluk dat de dijk ertussen zit'', aldus een van de omwonenden. Andere omwonenden geven aan gewend te zijn aan de industrie, onder andere van de steenfabriek die ook in de straat ligt. Een vrouw nuanceert: ''Fijn dat het roet en wat geluid weg is. Maar de geluiden en uitstoot van bijvoorbeeld de af en aanrijdende vrachtwagens houden we. Het is een erg groot project met allerlei fases.''

De provincie Gelderland, die de vergunningen voor het winnen van zand keurt, is positief over de overstap naar elektriciteit. ''Het verduurzamen van het bedrijfsleven én de scheepvaart is een belangrijk speerpunt van het klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord.''

Een grote stap voor het bedrijf en de omgeving, een kleine voor Gelderland

De reductie in de uitstoot van CO2 heeft volgens een woordvoerder van de Wageningen Universiteit een kleine impact. Het is te weinig om effect te hebben op de doelstellingen die Nederland moet halen. Wel noemt hij het een grote stap voor het bedrijf en de sector.

De provincie legt in 2021 bij de Waal in Nijmegen een oplaadpunt aan, zo hopen ze elektrische varen door binnenvaartschepen te stimuleren. Het miljoenenproject moet in de zomer van 2021 af zijn en bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof.

In Deest moet nog het een en ander gebeuren voordat het schip aangesloten kan worden. Daarna gaat de stekker in het stopcontact.