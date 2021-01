Hans (70) bracht al bijna 300 boeken uit: 'Ik denk nog niet aan stoppen'

Het begon in 1990 met een boek over Oranjeverenigingen. Dat schreef Hans de Beukelaer zelf. Daarna volgde het boek Nijver in 't Groen. "Dat beschouw ik als mijn opus magnum. Eigenlijk jammer als dat meteen je tweede boek is."

Nijver in 't Groen belicht de sociaal-economische geschiedenis van Achterhoek en Liemers. Het zijn stuk voor stuk onderbelichte thema's die dankzij boeken van de Beukelaer een breder publiek vonden. "Daarna kreeg ik een opdracht van de katholieke kerk in Aalten. Door dat boek kon ik een eigen uitgeverij beginnen."

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op nieuwjaarsdag werd De Beukelaer verrast. Bij zijn uitgeverij zag hij een groepje mensen staan. Toen rook hij al onraad. Daarna ontdekte hij de burgemeester van Aalten en wist De Beukelaer hoe laat het was. Anton Stapelkamp decoreerde een ontroerde uitgever als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "De verdiensten van Hans de Beukelaer hebben een duidelijke regionale betekenis. Hij heeft grote geschiedkundige kennis en een groot netwerk."

Boeken die Hans de Beukelaer uitgaf. Foto: Omroep Gelderland

Wat burgemeester Stapelkamp extra bijzonder vindt, is dat De Beukelaer vanuit een katholieke traditie de geschiedschrijver van het protestantse Aalten werd. Veel boeken die de Beukelaer uitgaf, gaan over katholieke verhalen in de Achterhoek. Een goed voorbeeld is de titel Tussen Adel en Kasteel van schrijver Marc Lindeijer. Dit boek belicht het leven van katholieke adellijke families in de Achterhoek rond 1800.

Nog zeker vijf jaar door

De Beukelaer is nu zeventig jaar en denkt nog niet aan stoppen. "Ik heb nog een mooie nieuwe opdracht voor een boek over een vervoersbedrijf in Eerbeek. De komende vijf jaar ga ik zeker nog door met de uitgeverij."