'Ik krijg huilende mensen aan de telefoon', chiropractors vrezen langere lockdown

Omboeken. Dat is het enige werk dat Holleman deze weken in haar praktijk kan doen als mensen bellen die behandeld willen worden voor acute lage rugklachten, spit of een hernia. Sinds de nieuwe lockdown van 15 december mogen chiropractoren geen patiënten meer behandelen. Het beroep valt, net als osteopaten en accupuncturisten, onder alternatieve geneeswijzen.

Veel vragen

Voor contactberoepen met een wettelijke registratie, zoals fysiotherapeuten en manueel therapeuten, wordt in deze lockdown een uitzondering gemaakt. Die mogen wel behandelen. "In de eerste lockdown golden in eerste instantie voor ons dezelfde regels als voor fysiotherapeuten. Nu valt chiropractie in de categorie van nagelstylistes en kappers, terwijl we een zorgberoep zijn dat aan alle kwaliteitseisen van de overheid voldoet."

Mensen die Holleman spreekt om om te boeken zijn heel erg verbaasd. "Ze bellen dan naar de praktijk, omdat ze nog geen afspraakherinnering hebben gekregen. Als ik dan uitleg dat we niet open zijn, vragen ze waarom dat is en waarom ze dan wel naar de fysio mogen."

'Pijn in mijn zorghart'

Holleman probeert zoveel mogelijk voor haar patiënten te doen: "Mensen hebben het wel zwaar. Vooral degenen die ik afbel, die bijna aan de beurt waren." Het enige dat ze als chiropractor dan voor iemand kan doen is oefeningen en beweegadvies geven en doorsturen naar de huisarts voor pijnstilling. Holleman: "Dat is gewoon heel naar, als je weet dat jij iets kunt waarmee je ze kunt helpen. Ik heb niet voor niets een eed afgelegd om mensen te helpen. Dit doet pijn in mijn zorghart.''

Verergering van de situatie bij een eventuele verlenging

Chiropractors, osteopaten en andere alternatieve beroepen vrezen de eventuele verlenging van een lockdown. De belangenvereniging NCA is druk aan het lobbyen bij het ministerie van Volksgezondheid en in Den Haag om chiropractors op de lijst van uitgezonderde contactberoepen te krijgen.

De patiëntenvereniging is een petitie gestart die al meer dan 11.000 keer is ondertekend. Volgens Holleman wordt die niet alleen maar ondertekend door patiënten en collega's: "We worden gemist door bijvoorbeeld fysiotherapeuten en manueel therapeuten die gewend zijn door te verwijzen. De hele keten van zorgverleners komt de behandeling van patiënten ten goede."