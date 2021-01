Scorende Okita opgelucht na doelpuntendroogte

De aanvaller zorgde voor de 1-2 en de 2-2 en kreeg een strafschop mee waaruit de winnende treffer viel. "Het is voor het team heel belangrijk dat we de drie punten hebben gepakt in de eerste wedstrijd van 2021. Maar voor mij ook heel mooi. En ik kreeg die penalty nog mee. Maar ik zie het niet als mijn overwinning, het komt door het harde werken van het team."

Het niet scoren knaagde wel aan Okita. "Ja, tien of elf wedstrijden zonder doelpunt, dat is zwaar voor een aanvaller. Ik had het er best moeilijk mee. Maar nu heb ik gelukkig weer gescoord."

Jordy Bruijn van NEC Foto: Omroep Gelderland

Jordy Bruijn vond het een bizarre wedstrijd. "Eerst 2-0 achter en dan toch nog met 3-2 winnen en tien man bij hun. Het was voor de neutrale kijker een hele leuke wedstrijd. Na de 0-2 toonden we al iets meer initiatief, maar nog niet zoals in de tweede helft. Ik denk dat we als team vandaag echt karakter hebben getoond."

NEC moet zich richten op de play-offs. "Zeker, we moeten in een flow proberen terecht te komen. En dan pieken in de play-offs. Of misschien kunnen we nog bovenin meedoen. We moeten het maar van wedstrijd naar wedstrijd gaan bekijken."