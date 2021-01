Balende Julian Lelieveld maakt stappen: 'Dit systeem ligt mij wel'

"Ik ben de hele wedstrijd eigenlijk geen verdediger geweest", zegt Lelieveld ineens tijdens het gesprek. Hij moet erbij lachen. Ook de voormalig speler van Vitesse wil het liefst naar voren en belangrijk zijn voor het doel van de tegenstander. Dat was Lelieveld ook weer tegen Telstar. Hij leverde zijn zesde assist af van het seizoen.

"Ik denk dat ik er in begin niet zo lekker in zat", haalt de 23-jarige rechtervleugelverdediger het seizoen voor zichzelf terug. "We hebben gesproken en nu kom ik er steeds beter in. Dat het wordt uitgedrukt in assists is dan alleen maar lekker. Het hadden er nog meer kunnen zijn, maar soms is de eindpass niet goed en soms ook de afwerking. Maar op zich is zes prima."

Prettig systeem

Lelieveld is kritisch. Hij legt de lat hoog en is naar De Graafschap gekomen om via een omweg alsnog terug te keren in de eredivisie. De wijziging van systeem met backs die vooral middenvelder zijn, vindt hij prettig. "Dit ligt mij wel. Er is meer ruimte om naar voren te gaan. Vandaag was het één op één op de flank. Alleen nu nog scoren", lacht de Arnhemmer als een boer met kiespijn.

Julian Lelieveld: "keertje scoren zou lekker zijn" Foto: Omroep Gelderland

Hij baalt. "Ik kreeg een goede kans in de tweede helft om er 3-0 van te maken. Het was echt een goede bal van Danny Verbeek. Ik zie de keeper een stapje maken en wil hem in de korte hoek schieten. Maar de aanname was helaas niet goed. Het is niet echt een doel om te scoren, maar het zou natuurlijk wel eens lekker zijn."

Over de wedstrijd kon Lelieveld kort en bondig zijn. "Ik denk dat we er na die 1-0 beter in komen. In de tweede helft zijn we niet echt in de problemen geweest. Je moet er alleen meer maken dan twee. Die kansen kregen we dus ook. Dan maak je een wedstrijd helemaal dood. Aan de andere kant is het nooit echt spannend geweest. Deze was extra belangrijk en ik denk dat we een redelijk goede wedstrijd hebben gespeeld."

