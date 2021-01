Degelijk De Graafschap herpakt zich en wint verdiend van Telstar

De Graafschap had vrijdag in het koude Doetinchem maar één opdracht en dat was winnen van de nummer zeven Telstar. Voor trainer Mike Snoei, en ook nog eens zes spelers, een weerzien met hun oude werkgever. Na het verlies bij Almere moest De Graafschap zich oprichten en dat gebeurde ook.

Na een begin van aftasten en zoeken was het na een kwartier bij de eerste kans direct raak voor De Graafschap. Goed werk van Seuntjens en vooral Lelieveld brachten Konings in stelling. De spits schoot via de binnenkant van de paal raak. Het was voor Konings de eerste goal in de competitie dit seizoen.

Telstar kwam beter in zijn spel en drukte De Graafschap wat meer terug. Fernandes liet een opgelegde kans liggen op de 1-1, maar faalde door hoog over te schieten. Achterin was er even werk aan de winkel want de ploeg van Andries Jonker bleef gevaarlijk en dreigend.

Rustig en beheerst

De Graafschap toonde zich effectief in het cruciale duel om nog enigszins bij te blijven in de strijd om de eerste twee (promotie)plaatsen. Diep in de eerste helft was het opnieuw prijs voor de thuisploeg. Tutuarima was nu meegekomen op links, bediende Konings die weer klaarlegde op Seuntjens. De spits keek waar de keeper stond en schoot rustig en beheerst met de binnenkant van de voet binnen. Het was de twaalfde van Seuntjens.

Seuntjens, weer trefzeker, duikt de catacomben in Foto: Omroep Gelderland

In de tweede helft consolideerde een degelijk De Graafschap de voorsprong. Seuntjens verzuimde direct na rust om de genadeklap uit te delen, maar strandde dit keer op keeper Schendelaar. De Graafschap gaf niets weg en verdedigde solide. Telstar slaagde er niet in om een vuist te maken tegen de fysiek sterkere Achterhoekers.

Kansen op beslissing

Gaandeweg de tweede helft kreeg De Graafschap toch opnieuw kansen op de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Lelieveld (twee keer) en opnieuw Seuntjens hielden Telstar echter in leven op de lege Vijverberg. Diep in de tweede helft haalde Snoei doelpuntenmaker Konings naar de kant voor Opoku die behoorlijk uit beeld is geraakt bij De Graafschap.

In de slotfase verzuimde invaller Neghli zijn eerste goal voor de Superboeren te maken. Hij stuitte op de keeper van Telstar zodat het bij 2-0 bleef. Wel genoeg voor drie belangrijke punten in de inhaalrace op Almere en Cambuur die later vanavond nog in actie komen.