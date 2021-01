Huisarts uit Uddel wordt boos als mensen corona niet serieus nemen

"Het is onvoorstelbaar dat mensen beweren dat het niet zo ontzettend ernstig zou zijn", zegt de huisarts. "Als ik dat hoor, word ik daar opstandig van. Het doet je wat als huisarts als er patiënten uit je praktijk hieraan overlijden", refereert Van der Brugge aan een echtpaar uit zijn eigen praktijk dat aan de gevolgen van corona overleed.

Twijfels zijn begrijpelijk

Van der Brugge gaf aan dat hij zichzelf wel laat vaccineren, maar hij begrijpt ook dat dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is: "Het is een lastige kwestie. Ik vind dat je mensen vooral in hun waarde moet laten. Daarnaast vind ik het ook heel voorstelbaar dat mensen vragen hebben over het vaccin en dat je die eerst beantwoord wilt hebben. Het is iets nieuws en natuurlijk zijn er ook best wel geluiden dat het vaccin niet goed zou zijn of dat er geen goed onderzoek zou zijn geweest."

Niet overtuigen, maar informatie geven

Behalve dat Van der Brugge zichzelf laat inenten, is hij in zijn algemeenheid ook voor de vaccinatie, ondanks dat hij huisarts is in een gemeente met een relatief hoog aantal mensen met een principieel bezwaar. Dat respecteert hij en twijfelaars ontvangt hij graag in zijn praktijk. Niet per se om mensen te overtuigen, maar in ieder geval om goeie informatie te verstrekken.

Van der Brugge: "Ze mogen alles voorleggen. Er zijn twijfels over de wijze waarop het vaccin is ontwikkelt, maar bijvoorbeeld ook of je het mag nemen als je zwanger bent. Er wordt zelfs gezegd dat je er minder vruchtbaar van zou kunnen worden. Nou, dat laatste is in ieder geval niet zo. Ik kan misschien niet alle vragen beantwoorden, maar wel zo veel mogelijk twijfel wegnemen."