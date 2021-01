Frank wil niet dat dieren lijden door corona

Wie zorgt er voor je huisdier als jij dat niet kan? Frank Dogterom uit Geesteren heeft een project in de steigers gezet met de veelzeggende naam ‘wat nu’. Er staat geen vraagteken achter, want het project biedt een oplossing.

"Als je in quarantaine moet of, erger nog, getroffen bent door corona, dan zou je hond natuurlijk gewoon regelmatig willen wandelen. Het zou zielig zijn als dat beestje ook niet naar buiten kan. Daarom zijn er nu vrijwilligers die zogeheten dierenbuddy zijn. Zij gaan met de hond wandelen of nemen het dier voor korte tijd in huis. Het kan overigens ook om een ander huisdier gaan. En er zijn geen kosten aan verbonden."

Aanmelden is eenvoudig

Natuurlijk beseft Frank dat hij een noodoplossing aanbiedt. Daarom heeft het project een eenvoudige aanmeldprocedure. “Eigenaren van een hond of ander klein huisdier kunnen zich via onze website aanmelden. Dan kom je bij een aanmeldformulier. En als je dat te ingewikkeld vindt, mag je ook het telefoonnummer bellen. Wij hebben een groeiend netwerk van vrijwillige buddy’s. Het is goed mogelijk dat in je eigen wijk of dorp er een buddy beschikbaar is terwijl jij dat nu niet weet. Maar daardoor kan je wel snel geholpen worden.”

Gevangenis in, Buddy aan de slag

Het project ‘wat nu’ is niet helemaal nieuw. Een vergelijkbare aanpak heeft Frank Dogterum al voor een andere doelgroep. “Ja, er zijn mensen die even een tijdje uit de maatschappij moeten, bijvoorbeeld omdat zij na een veroordeling de gevangenis in gaan. Zolang zo’n baasje er niet is kan een buddy voor de hond of ander huisdier zorgen. Overigens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.”

BVDD

Het project is in de steigers gezet door de stichting Blijdschap Voor de Dieren. Daarom dat internetadres, zegt Frank. Hij is dolblij dat zijn project in heel Nederland en een deel van België mensen en vooral dieren in Coronatijd kan helpen “want ik ben nu eenmaal gek op dieren” zegt hij met een grote glimlach.

Luister naar het gesprek met Frank Dogterom op Radio Gelderland:

