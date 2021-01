'Leven niet in dictatuur', ook organisatie bunkerfeest hekelt politiegeweld

Dat zou hebben geleid tot de geweldsescalatie. Daarbij raakten vier agenten gewond en werden vier verdachten aangehouden. Drie van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten, in afwachting van hun proces.

Voor het eerst doet nu ook de organisatie van het bunkerfeest publiekelijk haar verhaal bij Omroep Gelderland. Kay (achternaam bekend bij de redactie) voert namens hen het woord. De politie liet eerder weten de rol van de organisatie te onderzoeken, waarna het OM bepaalt of er tegen hen een strafzaak volgt.

Wat gebeurde er die nacht toen de politie arriveerde?

"Rond 07.00 uur hoorde ik dat ze er waren", vertelt Kay. "Toen ben ik naar de poort gelopen waar de politie inderdaad stond. Ik stelde voor dat we binnen een uur weg zouden zijn en alles netjes zouden achterlaten. Dat vonden ze te lang, waarop ik zei: geef me dan een half uur."

Als Kay zijn legitimatie ging halen en zou zorgen dat de muziek uitging dan 'kon dat geregeld worden', kreeg hij te horen. "Toen ben ik weer naar beneden gelopen en heb de muziek uitgedaan. Ik pakte in de bus mijn legitimatie. Maar voordat ik weer boven was, stond de ME al binnen."

Daar zal dan wel een reden voor zijn geweest?

"Ik vroeg dus ook wat daar de bedoeling van was en dat we het toch 'met elkaar geregeld hadden'", vervolgt Kay. Hij kreeg te horen dat de politie 'het toch niet zo wilde' omdat mensen niet onder invloed weg mochten rijden. "Maar wat wil je dan? Hier wachten tot iedereen nuchter is, kan ook niet", werpt Kay hen toe.

Ze bleven maar doorslaan met hun knuppels

"Maar daar gaven ze geen antwoord meer op. Ze zeiden over te gaan tot actie. Welk verband die houdt met het niet weg mogen rijden onder invloed, ontgaat mij. Bovendien reed iedereen na afloop alsnog in zijn auto weg, onder toeziend oog van de politie."

"Ik werd vervolgens tegen een muur gezet. De helft van de bezoekers stond inmiddels al buiten. De andere helft was nog binnen. We kregen de tijd niet om te zeggen dat zij ook naar buiten moesten."

"We wilden alles behalve ruzie. We wilden vredig meewerken en het niet uit de hand laten lopen."

Wat heb jij gezien van het geweld dat er zou zijn geweest?

"Buiten werd iemand uit zijn auto getrokken door twee agenten die hem afranselde", vertelt Kay, nog altijd vol ongeloof. "Ze sloegen hem echt hard met hun knuppels en bleven maar doorslaan, terwijl hij niets terugdeed. Hij werd ook nog gegrepen door een hond: ik zag de bijtwonden in zijn arm staan."

Verschillende autoriteiten hebben een andere beleving bij de gang van zaken. Zo noemde burgemeester Ahmed Marcouch de feestgangers eerder 'tuig dat dubbel fout zit'. "Door het risico te nemen mensen te besmetten met een dodelijk virus en met ontoelaatbaar geweld tegen onze dienders." De politie liet weten te onderzoeken 'welke actie welke reactie heeft opgeroepen' maar neemt afstand van de suggestie dat zij 'als eerste, onberedeneerd en zonder aanleiding geweld toepaste'. De Arnhemse politiek keurt het feest af, maar wil wel duidelijk krijgen of het geweld proportioneel was.

Het verhaal van de organisatie wordt wel ondersteund door de advocaat van twee van de verdachten Arnout Schadd. Hij stelt vraagtekens bij het politieoptreden en het noodbevel van de burgemeester op basis waarvan dat gebeurde. Ook verschillende bezoekers van het feest lieten aan Omroep Gelderland weten het politiegeweld als onnodig en excessief te hebben ervaren.

Kay zegt nogmaals aan de politie te hebben gevraagd of er geen overleg mogelijk was. "Maar ik werd met de knuppel naar achteren geduwd." Toen zou de ME naar binnen zijn gegaan. "Wat daar gebeurd is, heb ik niet gezien, want ik stond inmiddels buiten. Maar ik hoorde wel veel angstig geschreeuw."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bezoekers tonen de verwondingen die zij opliepen bij de beëindiging van het feest. Foto: Eigen foto's

Maar er zijn wel vier agenten gewond geraakt! En wie organiseert er nu zo'n feest in coronatijd?

"Die gewonde agenten betreur ik. Maar hun actie heeft wel een bepaalde reactie opgeroepen. Een bekeuring was terecht geweest en hadden we geaccepteerd. Een feest organiseren zoals wij gedaan hebben, kan ook niet. Maar die overtreding weegt niet op tegen het geweld dat door de politie is gebruikt."

"Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Daar word je echt bang van. Het deed me denken aan een soort dictatuur. In Nederland gaan we dingen toch niet met geweld oplossen?", vraagt Kay zich af.

Als jullie vinden dat het politiegeweld niet door de beugel kan. Volgt er dan ook een aangifte?

"Ik snap het als mensen aangifte willen doen. En ik ben bereid ze daarbij te ondersteunen met mijn kant van het verhaal."

Advocaat Arnout Schadd, die twee van de verdachten bijstaat, laat weten dat zeker drie feestgangers van plan zijn die aangifte te doen.

