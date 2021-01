De gehandicapte zoon van Annemarie krijgt geen coronavaccin: 'Had ik me nooit gerealiseerd'

Er hangt al sinds 11 maart 2020 een briefje op de voordeur van de familie Haverkamp in Nijmegen. "Beste bezorger. In verband met de gezondheid van onze zoon alleen aanbellen en het pakketje graag bij de deur zetten. Wij zijn thuis, maar nemen liever geen overbodige risico's", is te lezen.

Job, de 16-jarige zoon van Annemarie, is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking. Hij kan niet staan of lopen, praat wel, maar op zijn eigen manier. Voor corona valt hij in een risicogroep en daarom nemen zijn ouders al maanden het zekere voor het onzekere.

Naïef?

"We leven al maanden toe naar het vaccin, met het idee: dan kunnen we weer. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat Job er geen krijgt. Is dat naïef?", vraagt de Nijmeegse zich vertwijfeld af, nadat ze er door een andere moeder op gewezen werd.

Ze schreef er een column over in dagblad de Gelderlander maar blijkt niet de enige die verrast is. "Ik krijg veel reacties van andere ouders."

Mantelzorgers

Ieder(in), de belangenorganisaties voor mensen met een handicap, hoopt dat in plaats daarvan de mantelzorgers sneller ingeënt kunnen worden. "Wij weten dat vaccinaties niet op kinderen zijn getest en gaan dus niet zeggen: vaccineer kwetsbare kinderen. Wel pleiten wij voor beschikbaarheid van vaccins voor mantelzorgers", zegt de woordvoerder.

Wetende dat de vaccins niet getest zijn op kinderen, zou Annemarie Job dan toch willen laten vaccineren? "Goede vraag. Ik zou dat willen overleggen met een arts. Maar wat doe je als je moet kiezen tussen een eventuele extra bijwerking door het vaccin of nog een jaar lang het risico lopen dat hij corona krijgt?"

Schil

Verschillende belangenorganisaties riepen de minister in december al op om ook mensen 'in de schil' rondom een kwetsbaar persoon in te enten. "In sommige gevallen zullen mensen met een beperking of chronische aandoening niet gevaccineerd kunnen worden. In die gevallen biedt vaccinatie van de mantelzorgers of naasten een extra, noodzakelijke bescherming."

Alleen mensen van 18 jaar en ouder komen in ons land in aanmerking voor een coronavaccin.

