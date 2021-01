Tiel maakt schade op na jaarwisseling: 36.000 euro en de teller loopt nog

Het vervangen van straatmeubilair dat tijdens de jaarwisseling in Tiel vernield is, kost zo'n 36.000 euro. Dat is de uitkomst van een eerste inventarisatie van de schade. In deze raming zijn schade aan basisschool De Achtbaan, ondergrondse vuilcontainers en bushokjes niet meegenomen.

De inspectie leverde onder meer 33 opgeblazen afvalbakken en 30 vernielde verkeersborden op. Er is schade aan het wachthuisje bij het voetveer en het kunstgras van het Cruyff Court. Ook werden een tafeltennistafel en een glijbaan vernield.

Veel kosten nog onbekend

De gemeente rekent op het vervangen van vijftien opgeblazen straatkolken, hoewel de beschadigingen hieraan doorgaans pas later aan het licht komen.

Drie vernielde ondergrondse containers in Tiel à 12.500 euro zijn voor rekening van afvalverwerker Avri. Wat de kosten zijn van de vier vernielde bushokjes in de stad is onbekend.

Brandstichting school

Ook is nog niet duidelijk wat de schade is aan basisschool De Achtbaan. Hier werd een ruit opgeblazen en werd vuurwerk naar binnen gegooid waardoor brand ontstond.

Van de vernieling en brandstichting is aangifte gedaan en de politie neemt de zaak hoog op. "We hebben goede beelden en tips van en over het incident", zegt een politiewoordvoerder. "Beelden waar personen herkenbaar op staan. We roepen de verdachten dan ook op zichzelf te melden op het bureau. Mochten ze zich niet melden, dan kunnen we verdere stappen zetten in dit onderzoek."