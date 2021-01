Endo nam de sportschool van zijn ouders over en toen kwam corona

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hij vindt het zuur dat dit nu aan het begin van zijn overname gebeurt. "We zijn een familiebedrijf, waar we veel passie en liefde in stoppen. Als je veel geld wil verdienen, moet je hier niet aan beginnen. En we hebben natuurlijk flinke investeringen gedaan toen ik het overnam. Door de coronacrisis is de omzet flink gedaald. En ik heb ook 25 mensen in dienst die ook allemaal een gezin moeten onderhouden. Dus ja, we draaien elke euro om nu."

Fanatiek

Ze krijgen veel steun van leden die blij zijn met de online lessen die ze opgezet hebben. "We hebben nu bijna het normale rooster, maar dan met livestream-lessen en die worden heel goed gevolgd. Ik weet natuurlijk niet hoe fanatiek ze thuis meedoen, maar er wordt veel ingelogd. De lessen zitten bijna net zo vol als wanneer we hier fysiek lesgeven. Zelfs nog beter dan in het voorjaar. En het doet goed wanneer we horen van leden dat ze blij zijn met die lessen."

Dat er ook veel leden zijn die gestopt zijn, doet hem wel pijn. "Dat zijn soms mensen die soms al 30 of 40 jaar bij ons sporten en waarmee we echt een band dachten te hebben. Dat die dan de dag na de aankondiging van de maatregelen hun lidmaatschap opzeggen, vind ik wel pijnlijk, ja."

Alleen voor de camera

De fitnessapparatuur staat er verlaten bij. Alleen in de grote zaal vliegen af en toe zweetdruppels in het rond. Daar geven zijn docenten les. In hun eentje voor een camera, zonder interactie met de sporters thuis.

"Dat is wel lastig ja. Het is een heel andere manier van lesgeven. We zijn natuurlijk allemaal sociale wezens en je wilt feedback. Nu sta je alleen voor die camera en kost het echt onwijs veel energie, omdat je alleen maar geeft. Ik merk het zelf ook: als ik nu twee lessen online gegeven heb, ben ik helemaal leeg."

Toch denkt hij erover als de beperkingen - deels - worden opgeheven om de livestream-lessen te behouden. "Ik merkte toen we na de eerste lockdown weer open mochten en beperkt mensen toe mochten laten, dat we steeds mensen moesten teleurstellen. Misschien dat we dat in de toekomst kunnen ondervangen door ook een livestream mee te laten lopen. Maar we moeten het eerst nog goed uitzoeken hoe we dat doen met privacy."

'Ik ga niet muiten'

Sjabbens verwacht trouwens niet dat dat al op korte termijn aan de hand zal zijn. "Ik verwacht een verlenging van de lockdown. Zakelijk gezien zal dat echt wel weer een domper zijn, maar mijn gevoel zegt dat het wel beter is. Kijk, sporten is juist in deze tijd eigenlijk heel belangrijk om gezond te blijven."

"We zien overal dat bijvoorbeeld nek- en rugklachten toenemen en mensen die werk en leven, alles dag in dag uit op dezelfde vierkante meter moeten doen, dat is natuurlijk ook niet gezond."

"Maar ik ga niet zoals Arie Boomsma roepen dat we toch open moeten gaan op 20 januari. Ik ga niet muiten. Het is een zware domper, en dan druk ik me zacht uit, maar liever dat we nog vier weken dicht moeten dan dat we weer drie weken open mogen en weer vier weken dicht. Dat geeft alleen maar onrust. Ik hoop gewoon dat we straks met het vaccin weer echt open kunnen en weer kunnen gaan bouwen."