Annemarie neemt nog één keer haar kerstbomen terug

In december is het vaste prik: kerstbomen met kluit afgeven. "We kweken de bomen biologisch op een speciale boerderij. Daardoor gaan de bomen lang mee. Bovendien is het ook nog eens heel duurzaam", legt Annemarie uit. Doordat er een kluit aan de bomen zit, kunnen ze in januari weer terug de grond in. "Een kerstboom gaat dus veel langer mee."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



Vrijdag is het de laatste keer dat ze langs de weg staat om de bomen in te nemen. "Ik stop omdat ik het na tien jaar mooi geweest vind. Niet omdat het niet leuk is, maar ik vind het tijd voor iets anders."

200 bomen

Tien jaar geleden begon ze met tachtig bomen. Inmiddels zijn het er tweehonderd. "Daardoor zie je wel dat duurzame producten steeds populairder worden."

Niemand hoeft bang te zijn dat er volgend jaar geen adoptiebomen meer komen. Haar opvolger, Lianne Konings, staat te popelen om het over te nemen. "Ik vind het initiatief heel mooi en heb er erg veel zin in. We gaan misschien wel wat dingen veranderen, maar zeker vast staat dat er in december weer bomen geadopteerd kunnen worden."