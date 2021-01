Antikrakers Hoenderloo met verlopen contract tussen wal en schip

Leegstandsbeheerder Camelot heeft een overeenkomst met Pluryn. Die zorgorganisatie was de eigenaar van de Hoenderloo Groep. Om de gebouwen niet leeg te laten staan na de sluiting, kwamen er vorig jaar anti-kraakhuurders in.

Welk pand wel, welke niet?

De familie Vos uit Apeldoorn is sinds december eigenaar van het terrein. Voor de komende tijd willen zij de panden verhuren aan zorgbedrijven. Wouter Vos: "We hebben concrete gesprekken, van een organisatie die gastouderschap verleent tot dementerende ouderen en gehandicaptenzorg. Die kunnen op korte termijn definitief worden. Daarnaast voeren we oriënterende gesprekken."

Volgens hem kunnen binnenkort zo'n vijf of zes panden verhuurd worden. Voor de overige gebouwen zal opnieuw worden gekeken naar leegstandsbeheer. "We zijn dat in kaart aan het brengen", zegt Vos. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn.

Uit voorzorg de tas inpakken

Het probleem voor de bewoners is dat zij die tijd niet hebben. Vos zegt te willen kijken of hij ervoor kan zorgen dat zij teruggeplaatst worden. "We moeten inzichtelijk maken wie er kan blijven en wie niet."

Omdat nog niet alle afspraken met de nieuwe huurders definitief zijn en het contract van de beheerder met Pluryn afloopt, lijkt het er voor nu op dat zo'n 100 huurders uit voorzorg maar beter hun tas kunnen inpakken.

