Burgemeester over nieuwjaarstroep in Beesd: 'Ruim het zelf maar op'

Een nieuwjaarsbrand in Waardenburg. Foto: Bart Meesters

Op het Dorpsplein in Beesd is het nog steeds een grote troep na een nieuwjaarsvuur dat daar in de nacht van oud en nieuw ontstoken is. De burgemeester lijkt voorlopig niet van plan om er iets aan te doen. "Dat vind ik een beetje te makkelijk."

Net als in andere dorpen in de Betuwe kampt Beesd met erg onrustige jaarwisselingen. Op het plein was het tijdens afgelopen oud en nieuw volgens sommige omwonenden net een oorlogsgebied. Naast het vreugdevuur werd er ook zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht waardoor enkele ruiten sneuvelden. Vandaag nog zijn de resten te zien van een vuur met autobanden.

Nadat hij daar op Twitter op aangesproken is, reageert burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe vinnig op de klachten. "Laten zij die de bende veroorzaakt hebben nu ook de moeite nemen om de zooi op te ruimen", zegt hij. "Ze waren ook niet te beroerd om het spul te dumpen."

Te makkelijk

"Ik vind het een beetje te makkelijk om de gemeente te bellen en te verwachten dat die het wel weer opruimt", vertelt hij desgevraagd. "Het is ook een verantwoordelijkheid van de inwoners zelf om goed voor hun woonomgeving te zorgen. Ik snap wel dat de omwonenden dat niet gedaan hebben, maar het zijn toch inwoners geweest die daar misschien ook parkeren en boodschappen doen."

Bewustzijn kweken

West Betuwe heeft het opruimen van dit soort dumpingen niet aan afvalverwerker Avri uitbesteed. En de gemeente ruimt het dus bewust niet meteen op, wanneer dit tenminste geen gevaarlijke situatie oplevert.

"Enerzijds om het bewustzijn te kweken dat mensen zelf ook de handen uit de mouwen kunnen steken", zegt Stoop. "Anderzijds als signaal dat inwoners ook zeggen dat ze het niet meer accepteren en de koppen bij elkaar steken om het op te lossen."

'Gedrag soms bijna misdadig'

De gebeurtenissen in Beesd tijdens de nieuwjaarsnacht noemt Stoop 'vervelend'. Van de situatie in het dorp Waardenburg zegt hij geschrokken te zijn. Naast de 'gebruikelijke' vreugdevuren werd er een auto in brand gestoken. Ook werden politie- en brandweermensen bekogeld met zwaar vuurwerk en werden er kraaienpoten en buizen met schroeven op de weg geplaatst, met lekke banden tot gevolg.

"Dat is schokkend", zegt Stoop. "Hoe verzin je het om dit van te voren in je schuurtje te gaan doen. Met alle mogelijke gevaar van dien. Dat is bijna misdadig."

