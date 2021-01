'Pakketbezorger van het jaar' Mirac heeft hondenkoekjes en doet klusjes bij mensen thuis

Mirac Topsakal is pakketbezorger van het jaar. En daar is de inwoner van Arnhem, die een verkiezing van zijn eigen werkgever won, maar wat trots op. "We hebben hele zware, drukke weken achter de rug. Iedereen is moe. Maar ik voel me hierdoor herboren", zegt hij.

De Arnhemmer rijdt al jaren voor Weis Post- en Pakketservice in Elst, waarvan vier jaar in vaste dienst. De in Turkije geboren bezorger doet dit in een jas van PostNL, een van de opdrachtgevers van het Elster bedrijf.

Topsakals werkgever Hugo Weis heeft zijn bezorger voor het winnen van de verkiezing beloond met een reischeque om zijn familie in Turkije te bezoeken. Daar is Topsakal al 16 jaar niet geweest.

'Ik ken Wageningen beter dan de burgemeester'

Deze beloning komt voor pakketbezorger die in Wageningen rijdt ('ik ken Wageningen beter dan de burgemeester') als geroepen. "Alle chauffeurs zijn moe vanwege de drukte", zegt hij. Maar door deze prijs is alle vermoeidheid uit zijn lijf weggevloeid. "Het is net alsof ik terug ben van vakantie. Ik voel me herboren."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Waarom hij is verkozen tot beste pakketbezorger bij Weiss, zegt hij niet te weten. "Ik doe gewoon mijn werk. Dit zou je aan de klanten moeten vragen."

Een vermoeden heeft hij wel: "Ik heb altijd koekjes bij me voor de hondjes van de klanten." En ook kattenbrokjes voor de kat, als de eigenaar niet thuis is en de poes buiten moet wachten. "Ik vind het sneu voor de dieren.”

Topsakal (47) houdt van het contact met de klanten. "Ik maak ook vaak praatjes met mensen. Ik ben niet zo'n haastige chauffeur die snel aanbelt en wegrijdt. Het maakt mij niet uit of ik een uur eerder of later thuis ben. Ik wil mijn werk goed doen. Dat maakt me blij."

'Ik vervang ook wel eens een lampje'

Dat later thuiskomen wordt nogal eens veroorzaakt doordat de bezorger ook een veredelde klusjesman bij sommige klanten is. Hij bekent wel eens een vlaggenmast op te hangen en pakjes uit te pakken voor hen die moeite hebben met uitpakken. "Ik vervang ook wel eens een lampje."

Werkgever Hugo Weis vindt het allemaal geen probleem. "Hij doet alles keurig binnen de tijd", zegt hij.

En niet onbelangrijk, de gevierde werknemer is een uitstekende chauffeur. Wie de bezorgbusjes van al die ijverige pakketbezorgers van dichtbij bekijkt, ziet op de meeste wagens wel deukjes en krassen. Topsakal heeft al vier jaar geen schade gereden.

Hij laat de loftuitingen maar over zich heen komen. "Ik doe mijn werk met plezier, dat is misschien het verschil met andere bezorgers."