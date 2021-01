Piloten verblind door laserpen, OM eist taakstraf

In oktober 2020 maakte een Apache-gevechtshelikopter een voorzorgslanding in een weiland in Elburg, toen vanwege een technische storing. Foto: Omroep Gelderland

Het incident vond plaats op 23 april 2019. Twee verdachten, vader en zoon, verschenen vandaag voor de rechter. De 21-jarige zoon wordt ervan verdacht vanuit de achtertuin in Afferden met een laserpen op de helikopter te hebben geschenen, zijn vader zegt dat hijzelf de schuldige is en zoon onschuldig is. De helikopter vloog op dat moment op 230 meter hoogte over, met een snelheid van zo'n 250 km/u.

Een van de verdachten, de vader, zegt in de rechtszaal dat hij degene was die met de laserpen scheen. Hij zegt dat hij wilde zien wat het geluid buiten veroorzaakte en daarop met een laserpen naar buiten liep en in de lucht scheen om te kijken wat het was.

De kapitein van de Koninklijke Luchtmacht en de 1e Luitenant van de Koninklijke Luchtmacht, die de helikopter bestuurden, raakten erdoor verblind en gedesoriënteerd, wat een gevaar opleverde voor het luchtverkeer.

Waarom?

Volgens de oudste verdachte ging het schijnen van de laserpen in een opwelling. "Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nog nooit iemand kwaad gedaan. Ik weet niet wat mij bezield heeft, maar ik had niet gedacht dat het zo'n heftige impact zou hebben op de piloten." Beide piloten hebben door het voorval lange tijd niet kunnen vliegen.

Twee verdachten

Het OM is er niet van overtuigd dat de oudste verdachte heeft geschenen met het laserlampje. Daarom is ook de zoon verdachte in deze zaak. Het OM vraagt vrijspraak voor de vader.