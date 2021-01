Kersthuis in Lochem moet worden afgebroken en dat is een enorme klus

En dat is een hele klus. "Hier ligt zo'n 350 meter aan stroomkabel en 10600 ledjes", zegt Albert terwijl hij druk bezig is met opruimen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Alles is computergestuurd en hij heeft het zelf gemaakt. "Kijk ik kan wel complete installaties kopen, maar ik vind het juist leuk om het zelf uit te vinden en te bedenken hoe ik het wel hebben."

Versiering 2021 al in de maak

En dus is hij in het vroege voorjaar al druk bezig met boren, solderen en schroeven om de kerstversiering weer klaar te krijgen. "Ooit begon het met een kerstboom, maar dat vond ik niet genoeg en dus komt er steeds iets bij." Ook voor de kerst dit jaar zijn er al weer plannen. "Ik heb al weer materiaal besteld. Het gaat in ieder geval de lucht in, meer vertel ik niet", lacht hij.

Mensen lopen extra om

De afgelopen weken hebben tig mensen de versiering in de tuin van Albert bekeken. "Mensen lopen er zelfs voor om. Dat is toch mooi? Ik word hier heel erg blij van en mensen dus blijkbaar ook." Op de Facebookpagina van Albert komen ook reacties binnen.

Opruimen dagtaak

Met het plaatsen van de versiering is Albert ongeveer drie dagen bezig. Het opruimen gaat sneller, maar ook daar is hij wat uurtjes zoet mee. Albert hoopt dat hij aan het einde van de dag alles uit de tuin heeft.

Albert en Eddy zijn druk bezig met het opruimen van de kerstverlichting. Foto: Omroep Gelderland

Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij de hulp ingeroepen van Eddy Zomer: "Dit is toch fantastisch al die lampjes en vooral om te bedenken hoe je wilt hebben. Vooral vooraf is het leuk, maar het opruimen hoort er ook bij en daar help ik Albert dan ook maar mee."

Eddy zelf is, net als Albert, ook helemaal gek op het bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën. Maar in zijn eigen tuin is het wel wat saai: "Ik heb zelf niets", lacht hij. "Bij een ander is het toch leuker!"

Zie ook: Gekker dan het kersthuis van Harm kan bijna niet