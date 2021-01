Even niet knuffelen en kussen voor Tannane in zijn 'huis' in Almelo

Een van de grote uitblinkers bij Vitesse staat vrijdag met een grote glimlach op Papendal. Hij heeft duidelijk zin in de tweede helft van het seizoen en heeft genoten van zijn vrije dagen. "Het waren rustige dagen, want een feestje geven kon niet echt he? Maar het was fijn wel even rust te hebben na de vele wedstrijden die we speelden in december."

Nu is de Marokkaan er weer klaar voor. "Het doel voor Vitesse is dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Hetzelfde Vitesse als voorheen laten zien met agressie en gretigheid." Een weekje rust zal daar niet zoveel aan veranderen toch? "Nou, dat weet je niet", stelt Tannane. "Voetbal blijft een gek spel. Iedereen kan van iedereen winnen. We hebben het vorig jaar dan wel uitstekend gedaan, maar we hebben het soms ook tegen en mee gehad. Dat zal dit jaar niet anders zijn."

Naar huis

Hoe het in Almelo uit gaat pakken, ziet Tannane zaterdagavond pas. Maar hoe dan ook zal hij met een fijn gevoel het Almelose stadion betreden. "Ik ben daar altijd welkom. Ik kan ook elke kamer binnen en ze geven me over kusjes en knuffels. Dat is nu met corona natuurlijk wel wat lastiger, maar het was echt mijn huis daar. Ik voel me daar ook echt thuis als ik weer langsga."

En dus kan Tannane altijd optimaal presteren in Almelo. "Het liefst willen ze dat niet en vragen ze of ik het rustig aan wil doen tegen ze, haha. Maar ik wil mijn beste spel laten zien en voel me ook thuis bij Vitesse. Dus ik zal alles voor het team doen."

"Leuke potjes"

Tannane weet ook dat Heracles-Vitesse spektakel op kan leveren. Hij denkt nog even terug aan de bekerwedstrijd in 2015. "Toen speelde ik natuurlijk bij Heracles. Alles ging toen eerlijk hoor", zegt hij met een knipoog. In die wedstrijd vielen meerdere rode kaarten en werd de stadionklok teruggezet, claimen ze bij Vitesse. "Ja, toen kregen we nog een paar minuutjes extra en scoorden we ook nog en wonnen we in de verlenging. Bij Vitesse waren ze niet blij die dag."

Zo'n spektakel zit er misschien zaterdag ook wel weer in (zonder de verlenging dan, red.). "Heracles zal er alles aan doen om het ons moeilijk te maken, maar we hebben voldoende kwaliteit om de drie punten te pakken", stelt de smaakmaker.