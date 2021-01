Landgoed Mariëndaal heeft de grootste bedstee van Nederland

De 300 meter lange tunnel van beukenbomen is 150 jaar oud, vertelt Ciska van der Genugten van het Geldersch Landschap & Kasteelen tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Voordat ze de loofgang bekijken, brengen ze eerst een bezoek aan de bron van de Heilige Maria...

Luister naar de reportage (1-3)

Kloosterlingen

Aan de voet van de bron werd in 1392 een klooster gesticht. De broeders stonden bekend om hun gastvrijheid en liefdadigheid, maar ook om hun misstappen. In 1520 zou een broeder er een moord hebben gepleegd.

In een brief uit 1547 doet de prior een verzoek aan het Hof van Gelre en Zutphen om broeder Matthias van Suchtelen te verwijderen, omdat hij de kuisheidsgelofte had geschonden (bron: Wikipedia). Van de kloostergebouwen is vrijwel niets meer over. Bovenop de stuwwal herinnert aan grote zerk aan deze vervlogen tijden. In het landschap zelf is het werk van de monniken nog altijd goed zichtbaar.

Liefdestunnel

Ondanks hun hoge leeftijd zijn de bomen van de Groene Bedstee nog altijd slank en vitaal. "Dat komt door het vele onderhoud dat aan de loofgang wordt gedaan", legt Van der Genugten uit. Ze werkt als Specialist Natuur en Cultuurhistorie bij Geldersch Landschap & Kasteelen. Op de t-splitsing van de beukentunnel groeit één linde. Dat is geen foutje, maar heeft alles met de liefde te maken...

Luister naar de reportage (2-3)

De vele verkrommingen van de takken van de 150 jaar oude bomen zijn een attractie op zich. De Groene Bedstee is voor veel vogeltjes ideaal om in te nestelen. Van wandelaars die de bedstee bezoeken, trekken de vogeltjes zich over het algemeen weinig aan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Wandelen in de groene bedstee. Foto: Laurens Tijink

Op de grens

Landgoed Mariëndaal ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek. Wie goed kijkt, kan dit zien in het landschap. Op het landgoed staan vijf stokoude, bemoste palen die de gemeentegrens markeren...

Luister naar de reportage (3-3)

Op het heuvelachtige landgoed bevindt zich ook een oude ijskelder. Meerdere soorten vleermuizen brengen daar tegenwoordig de winter door. In de zomerperiode kun je op het landgoed de grote gele kwikstaart tegenkomen.

BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.