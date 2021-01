'We mogen niet tevreden zijn', belangrijke maand voor Vitesse

In die wedstrijd ontbreekt nog wel altijd de Noor Sondre Tronstad. Hij viel, in de laatste uitwedstrijd van 2020, uit tegen AZ met een blessure. Trainer Thomas Letsch laat weten dat hij de wedstrijden tegen Heracles en FC Utrecht zal missen.

"De rest is fit en daardoor kunnen we uit veel mensen kiezen." De keuze voor de Duitser is gevallen op Thomas Bruns, hij zal de plek op het middenveld overnemen van Tronstad. "De twee nieuwe spelers (Oroz en Ohio, red.) hebben we nog niet tot onze beschikking. Die zullen volgende week aansluiten bij het team", stelde de trainer.

Beter doen dan in 2020

Met het huidige team wacht dus eerst een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Vitesse draaide een uitstekende eerste seizoenshelft en staat op een keurige vierde plek op de ranglijst. Maar dat is voor de trainer nog niet genoeg.

"Wij willen het dit jaar nog beter doen dan in 2020. Ik weet dat het altijd makkelijker is om naar boven te komen, dan boven te blijven. Daarom moeten we dit jaar nog beter worden en is het belangrijk nu niet tevreden te zijn met wat we hebben. We moeten ons doorontwikkelen om nog meer succes te boeken."

En als dat lukt zou de top drie zomaar kunnen lonken. Want de topclubs gaan tegen elkaar spelen in januari. Dat betekent dat de clubs boven Vitesse hoe dan ook punten gaan verspelen.

"Maar wij moeten niet kijken naar wat anderen doen. Als wij gewoon winnen, dan gaat alles goed. Iedereen wil weten hoe de ranglijst er uit gaat zien, maar dat is voor mij nu nog totaal niet belangrijk."

Kunstgras

Vitesse trainde de afgelopen dagen, in aanloop naar Heracles Almelo, op het kunstgrasveld. Dit omdat er in Almelo ook kunstgras ligt. Een bewuste keuze, al weet Letsch niet of het daadwerkelijk zin heeft.

"Daar hebben we over gediscussieerd, maar ik vind het belangrijk om wel even het kunstgrasgevoel te hebben. Het is toch anders dan normaal. Maar ons kunstgras is ook weer anders dan dat in Almelo. We hebben ons dus voorbereid, maar of er nou kunstgras ligt, of het sneeuwt, of het regent of de zon schijnt, dat is niet belangrijk. Het is belangrijk dat wij ons niveau halen."

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bruns, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Darfalou.