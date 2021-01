'Dit is gewoon niet grappig', vrouw ziet brandende wensballon naar beneden vallen

Het is oudjaarsdag eind van de middag als Sien Wassenaar met haar kind buiten in Arnhem-Zuid op straat is. Het is haar dochter die in de lucht wijst. "Hé kijk mama, wat is dat?"

Sien ziet de brandende wensballon in haar straat naar beneden dwarrelen. Even is ze bang dat de wensballon bovenop een auto landt en rent erop af. Haastig pakt ze de ballon weg bij de autoband waar de wensballon tegenaan waait.

Wat was er gebeurd, als ik deze wensballon niet had gezien?

"Wat was er gebeurd, als ik dit niet had gezien? En als de ballon vlam had gevat, tegen die auto aan?", vraagt Sien zich af. "Ik snap wel hoe autobranden ontstaan", aldus Sien, die oudjaarsdag verschillende wensballonnen in de lucht zag.

Sien stuurde deze video naar Omroep Gelderland in reactie op dit artikel: Boerin wil verbod op wensballonnen: 'Onze koeien worden er ziek van'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Brand in dierentuin door wensballon

Op Facebook hebben verschillende mensen gereageerd dat de wensballonnen niet alleen de natuur vervuilen, maar ook nog eens brandgevaarlijk kunnen zijn. In Duitsland vloog vorig jaar op oudjaarsdag een apenverblijf in een dierentuin in het Duitse Krefeld in brand. Daarbij kwamen dertig dieren om, voornamelijk apen.

Sien heeft getest of de wensballon die ze op straat vond brandveilig is. "Ik heb getest of ik de ballon in de brand kon steken, dat lukte niet. Het omhulsel is leek brandveilig."