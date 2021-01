Mathias De Wolf laat zich niet dollen als Belg bij NEC

De Wolf miste de eerste maanden van de competitie en sloot pas in december aan bij de selectie. Inmiddels is de 18-jarige middenvelder al drie keer ingevallen. "Fysiek voel ik me nu goed, want ik heb nergens last van. Conditioneel sta ik er ook goed voor. Ik zit al bij de wedstrijdselectie, het is nu op naar meer."

Maar 2020 was een vervelend jaar voor hem. "Ik lag stil vanaf corona. Daarna waren er alleen individuele trainingen. Daarna kwam mijn rugblessure en kon ik pas na de operatie weer opbouwen. Ik had niet verwacht dat ik pas zo laat toe zou komen. Maar ik ben goed opgevangen door de groep. Ik word wel gedold, want je bent de Belg hè. Maar ik weet wel wat ik moet antwoorden", lacht De Wolf.

Scorend vermogen

De Belg kan op meerdere posities spelen. "Ik kan op het middenveld spelen en op tien, maar ook als controleur. Ik ben wel een scorende speler, zeker als ik op tien mag spelen. Ik denk wel dat ik er een paar kan maken. Dat lukt op de training al goed nu."

Mathias De Wolf tijdens de training van NEC. Foto: Omroep Gelderland

De Wolf woont niet in Nijmegen. "Nee, ik woon in Wageningen. Ik ben snel in Nijmegen. Maar waar ik nu verblijf voel ik me goed. Het is er lekker rustig. Ik zie nog niet zoveel van Nijmegen, want er valt niet veel te doen nu met corona. Toen het mooi weer was, zat ik hier helaas nog niet. Ik ga dat nog wel meepakken in de zomer."