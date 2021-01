De Paardenpodcast van Rianne boeit duizenden mensen, medium steeds populairder

Iets meer dan 40 mensen wisten haar eerste aflevering te vinden, inmiddels staat de teller op 5000 luisteraars per maand. "Podcast was een medium waar ik zelf veel gebruik van maakte, maar op het gebied van paarden was er eigenlijk nog nauwelijks iets. Dus ik zag een kans."

'Iedereen kan het'

De 29-jarige uit Malden heeft inmiddels 50 afleveringen online staan, waarin ze met deskundigen praat over de verbetering van paardenwelzijn. Hoe verzorg je bijvoorbeeld de hoeven, hoe train je een paard en hoe richt je het verblijf van je viervoeter zo goed mogelijk in?

De gesprekken neemt ze op aan de keukentafel, thuis of bij haar gasten. "Je hebt eigenlijk alleen opnameapparatuur en microfoons nodig", legt ze uit. Een grote investering is volgens Dekker niet nodig. "Je zou ook zelfs met je telefoon kunnen beginnen."

Verloren halfuurtje

Of corona heeft bijgedragen aan de groei van haar podcast is lastig te achterhalen. Wel hoort ze dat mensen vaak tussen de bedrijven door luisteren. "In het 'verloren halfuurtje', in de auto of als ze bij de paarden aan het uitmesten of aan het voeren zijn. Dan heb je twee vliegen in één klap. Luisteren én iets nuttigs doen."

Dat meer Gelderlanders zich bezighouden met podcasten ziet ook Mirjam Hegger uit Zutphen. Zelf podcastmaker, maar ook coach. Haar klantenkring groeit momenteel hard. "Van een pedicure, tandarts en beleggingsexpert die willen gaan podcasten, tot een podcast die gaat over leven met diabetes of de zoektocht naar God."

Kracht

Wat al deze mensen gemeen hebben? "Met hun podcast willen ze meer mensen bereiken." En dat lukt in sommige gevallen ook, cijfers van onder andere Spotify laten zien dat we tijdens de pandemie steeds vaker en langer naar het medium luisteren.

Waar we op YouTube of social media continu swipen en scrollen, is er volgens Hegger bij een podcast een veel langere spanningsboog. "De kracht van podcasts is dat luisteraars enorm betrokken zijn. Uit onderzoek blijkt dat luisteraars bereid zijn om gemiddeld 35 minuten naar een podcast te luisteren."

Zweden: podcasten groter dan TV

Het topje van de ijsberg is volgens de Zutphense nog lang niet in zicht. "We zijn nog niet eens begonnen! Volgens de laatste telling bleek dat er ruim 5000 Nederlandse podcasts waren, als je dat vergelijkt met het aantal YouTube-kanalen of Twitter-accounts is dat echt een schijntje. In Zweden is podcasten bijvoorbeeld groter dan televisie, daar kan het hier ook naar toe gaan."

Ook Rianne denkt dat de groei doorzet. Met haar Paardenpodcast wil ze binnenkort de landsgrenzen over. "Ik wil een Engelstalige variant starten, om ook in het buitenland paardeneigenaren te bereiken, dat is mijn droom."

